Maratonistas sanjuanenses logran finalizar el Maratón de Boston

Los maratonistas sanjuanenses Alicia Jiménez Miranda y Carlos Hernández Alvarado, lograron su objetivo de terminar la distancia de 42,2 kilómetros, mejorando sus marcas personales en el Maratón de Boston, que dado la pandemia, realizó su edición número 124 en rutas alternas alrededor del mundo.

El Internacional avaló la ruta de Cadereyta a San Juan del Río para descentralizar el evento, como medida para evitar contagios. De tal forma que los corredores salieron acompañados únicamente por sus familiares y un grupo pequeño de “Pacer Runners”, que se unió en diferentes distancias para alentar a los clasificados al Major a cumplir la hazaña, entre ellos los experimentados corredores Noé Feregrino Zamora, Iván Sinecio y Jesús Ramírez Pichardo

Carlos Hernández fue el primero en llegar a la meta, con un tiempo de 2 horas con 29 minutos superando su propia marca de 3 horas con 4 minutos, que hizo en el Maratón de la Ciudad de México, con el que clasificó al Internacional de Boston.

“Fue un Maratón difícil, la altimetría era muy demandante pese a todo le pusimos garra y lo logramos, íbamos por un record y lo sacamos. Da mucho gusto porque estamos rodeados de familia, amigos, gracias a ese apoyo lo logramos, sin ellos no hubiera sido posible, el apoyo en toda la ruta. Gracias logramos hacer una gran carrera”, expuso el maratonista.

Más allá de los tiempos los corredores sintieron la felicidad de la experiencia memorable de correr en su ciudad, haciendo de esta participación muy especial.

Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río

El esfuerzo fue tal que Alicia sufrió de una descompensación al cierre de la carrea desvaneciéndose, no sin antes cumplir con la distancia en un tiempo de 3 horas, 29 minutos con 50 segundos.

“Fue un record el que quería lograr, no pensé en el riesgo. Me siento feliz pero es un desafío muy grande lo que llevó este maratón. Me siento con emociones encontradas, no pensé que este logro fuera tan demandante, a trabajar para prepararme, es un logro, haciendo historia en el primer maratón virtual”, declaró.

Entre los amigos, Jesús Ramírez Pichardo acompañó a Carlos, empezó en el kilómetro 12, para hacer 30 kilómetros en una ruta bastante complicada que tuvo por características subidas, demandando gran esfuerzo de los corredores.

“Todos tenemos una meta particular, un maratón específico que por razones de este año se cancelaron pero para el siguiente están ya algunos, por mencionar el Maratón de Monterrey, uno que aún no confirmo en Europa”, declaró Pichardo.

El Maratón de Boston se llevaría a cabo en abril pero por la pandemia se pospuso a septiembre, pese al trabajo que hizo el staff no fue posible reunir a todos los corredores en el mismo punto, por lo que sacó una convocatoria para realizarse de manera virtual.