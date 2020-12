Por más lucha libre

El gremio de luchadores profesionales de San Juan del Río se hizo presente en la renovación de licencia y sello ante la Comisión de Box y Lucha Profesional de El Marqués, Querétaro, a cargo de Germán Gutiérrez Zúñiga, en presencia de la Unión Mexicana de Luchadores Independientes que preside Carlos Mancilla Hernández, director general.

El titular de la Comisión reconoció el esfuerzo de los luchadores por cumplir con los estatutos, al mismo tiempo que les pidió sigan llevando en práctica los cuidados recomendados para que pronto vuelvan las funciones.

Por la Unión Mexicana de Luchadores, Mancilla señaló es grato sentir el apoyo de la comisión en hacer el viaje a San Juan del Río.

“Les agradecemos porque el gremio de luchadores está muy olvidado, tiene muchos problemas, no hay lugares idóneos para luchar, no tienen seguro, no tienen atención médica desafortunadamente” declaró.

“Afortunadamente por primera vez nos hicieron favor de venir el Comisionado de Box y Lucha de El Marqués, Querétaro. Nunca se había dado la oportunidad de llevar a cabo en San Juan del Río para llevar a cabo los exámenes no físicamente, pero si verbal por lo mismo de la contingencia no pudimos llevarlo a cabo, de sus conocimientos básicos”, explicó.

Al encuentro llegaron los luchadores portando sus cubrebocas además de sus máscaras como peleadores, en respuesta a la convocatoria que hizo la Comisión. Entre ellos se encontraron Rey Maya, quien por motivos de pandemia hizo una pausa a su compromiso con la AAA.

Como luchador profesional, Rey Maya representa a San Juan del Río desde hace 8 años.

“Estoy muy agradecido con la lucha libre, bendita lucha que me abrió camino al profesional. Fue por invitación de un amigo que inicié en este bello deporte, saliendo adelante. Primero Dios estamos para hacer frente a lo que se venga”, expuso el enmascarado.

La leyenda de los cuadriláteros, Orgullo Guerrero, acudió al llamado y en entrevista compartió que por cuestión de la pandemia el deporte espectáculo ha estado parado.

“Pero seguimos activos con nuestras respectivas medidas, cuidando en la distancia, no aglomerar el lugar”, explicó el luchador, quien se recupera de una lesión del brazo izquierdo.

Elíxir fue uno de los profesionales que se dieron cita, desde los 17 años mantiene la tradición de la familia en los cuadriláteros.

“Afortunadamente hemos encontrado grandes experiencias en este deporte, se me ha dado la oportunidad de convivir con personajes que pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA. Nos ha llenado de mucha satisfacción nos invita a continuar en este camino”.

Como el resto de sus compañeros, la contingencia ha frenado las actividades que había para este año.

“Esperamos que el que viene esté más normalizado, se tenía proyectado más eventos de los que usualmente se venían haciendo en el municipio que se nos permita mayor participación, salir a otros lados, se nos hace la invitación a la Arena Querétaro son parte de los planes”, detalló.

Sin duda, la comunidad de San Juan del Río tiene una gran tradición en la Lucha Libre, las nuevas generaciones van labrando su camino, a partir de los 8 años los niños pueden probarse en este deporte de mucha disciplina con la guía de las propias leyendas, Rey Maya, Elixir Orgullo Guerrero a quienes se pueden encontrar en redes sociales.