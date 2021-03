Promueven deporte adaptado

Halcones de Tequisquiapan, el club de deporte adaptado, invitó a la población a formar parte de la familia de atletismo y seguir respetando los carriles en los que entrenan en la pista de la deportiva Emiliano Zapata, ubicada en el Pueblo Mágico.

Los campeones nacionales María Cristina Chávez, Enrique Dorantes Reséndiz Bryan Orlando Blasio se presentaron, para continuar en lo que más les apasiona, el atletismo.

Bryan Orlando es el más pequeño de la casa, pero con un espíritu competitivo junto con su mamá Elvira Rosa Pineda Vázquez acaban de integrase al equipo, procedentes del Estado de México, aportarán la experiencia que tienen en pista al club.

Elvira invitó a los padres de familias a brindar a sus hijos la oportunidad de hacer lo que más les gusta, ya sea baile, deporte, carpintería en cualquier disciplina que quieran desarrollarse.

De igual forma Cristina, multicampeona regresó a pista de cara a la próxima Paralimpiada en compañía de Halcones refuerzan al equipo rumbo a los nacionales. Cristi, como con cariño la llaman, suma más de 13 años representando a Querétaro en nacionales y logrando medallas en lanzamiento de bala, disco y en 100 metros planos.

Los campeones abren camino a la inclusión, un sendero nada fácil que Club Halcones a cargo de Cristina Chávez González para que más niños, adultos mejoren sus vidas en el atletismo. Pioneros en el deporte adaptado no sólo de Tequisquiapan sino de la región, que iniciaron en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Nemiliztli.

“Todavía hay muchas personas que nos los hace de menos. Ha habido personas que no ven que son capaces. Vengo de San Juan del Río, viajando diario a Tequisquiapan, tengo 23 años trayéndola a la escuela. Para la familia es una satisfacción ver qué hemos logrado mucho, que es independiente”, agregó.

El medallista Enrique Dorantes ha encontrado en Halcones una gran familia y oportunidad de representar a Querétaro. En compañía de sus padres, María Guadalupe Reséndiz Landaverde, Jesús Enrique Dorantes Pacheco han hecho crecer el deporte adaptado en Tequisquiapan.

“Siempre he apoyado a mi hijo desde que empezó a correr, representando al estado de Querétaro.”, señaló el médico veterinario, Enrique Dorantes.

María Guadalupe Reséndiz Landaverde mamá de ´Kike´, contó parte de la experiencia que ha sido el deporte en sus vidas.

“Le tocó competir en Ciudad Victoria recuerdo que en aquel entonces para mí era muy difícil desprenderme, dejarlo salir”.

Guadalupe expuso que no hay casualidades, llamando a los padres a no rendirse.

“Cuando fui a Ciudad Victoria fuimos a la iglesia y nos encontramos a una persona una joven que llevaba a un niño en brazos. Le preguntó ¿Cómo está tu bebé? Me dice tiene Síndrome de Down. Sólo te puedo decir que trabajes mucho con tu bebé, todo el tiempo. Le dije que nunca imaginé que mi hijo iba a correr cuando no podía ni gatear y ahora es él quien me trajo hasta acá porque viene a correr”.