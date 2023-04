Prepara tu propio difusor de aromas

Seguramente en muchas ocasiones al ir de compras a los supermercados has estado a punto de comprar los difusores que ofrecen diferentes marcas para la limpieza del hogar, pero si al ver el precio has decidido mejor no comprarlos, pues comprometen la economía doméstica, déjame decirte que además, estos aromatizadores contienen productos químicos que pueden generar en algunas personas reacciones alérgicas.

La mejor opción es optar por productos naturales que tú mismo puedes preparar en casa, por eso hoy te compartimos una fácil receta para que aprendas a realizar tu propio ambientador de hogar.

INGREDIENTES

Palitos naranjeros, los que consideres necesarios, los puedes encontrar de venta en tiendas naturistas

100 ml de agua

Alcohol de cereales: 10 ml de esencia que puedes obtener en supermercados o farmacias

Aceite esencial del aroma de tu preferencia, los encuentras en tiendas naturistas

Una pequeña botella de vidrio, puedes reciclar de algún producto que ya hayas usado

PREPARACIÓN

Mezcla todos los ingredientes dentro del envase que has escogido como recipiente del aromatizador.

Mantén el envase cerrado por 5 días para que las sustancias se impregnen.

Pasados los 5 días, abre el frasco e introduce un puñado de palitos naranjeros.

Coloca el envase con los palitos en la habitación o espacio del hogar que deseas perfumar.

Cada cierto tiempo mientras haya líquido, dale vuelta a los palitos para que el aroma se impregne más. Como verás, este difusor de aromas casero es muy fácil de hacer e incluso puedes hacerlo con materiales e ingredientes que ya tienes en tu casa.