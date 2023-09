Afectaciones por ácido úrico también las padecen menores de edad

El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas, las cuales se producen en el cuerpo pero también se encuentran en algunos alimentos y bebidas, generando afectaciones entre las personas.

Así lo advirtió la médico especialista en nutrición clínica de Nefrovida A.C., Mónica Fernández de Lara Villegas, quien aseguró que este tipo de afectaciones no solo se presenta en adultos mayores sino también en los niños, población que este año ha sido identificada con altos niveles de ácido úrico dentro de las jornadas de tamizaje que realiza la institución en colonias y comunidades del municipio de San Juan del Río.

Explicó que en lo que va de este año se han realizado 700 estudios de tamizaje entre niños y niñas de varios puntos del municipio y el 4 por ciento se detectó con este tipo de problemas de salud, situación que dijo que si bien son pocos menores, su nivel de afectación es mayor, debido a que se agrava con triglicéridos y colesterol.

“La alimentación ya está afectando desde edades tempranas porque también nosotros hemos detectado enfermedades crónicas, cosa que no se veía anteriormente cuando iniciamos con las jornadas no se detectaba tanto esa parte, por ejemplo, ahorita tenemos pues ya niños que tienen niveles altos de ácido úrico, de hecho es así algo que resalta este año, tenemos niños que tienen triglicéridos y colesterol elevado pero con cifras impresionantes, no es que digamos, está ligeramente alterado estos signos, están muy alterados”.

La especialista dijo que muchas de las familias recurren a la compra de alimentos y bebidas industrializados y eso genera que cada vez haya más personas de distintas edades con varios problemas de salud, en este caso los menores quienes desde pequeños ya comienzan a registrar altos niveles de ácido úrico.

Margarita Ortiz Olvera es madre de Berenice Olguín Ortiz, quien tiene nueve años de edad y compartió que desde hace algunos meses, su hija comenzó a decirle que se sentía mareada, situación que provocó que la llevará al médico para unos estudios generales, sin embargo, no fue detectado el alto nivel de acudió úrico que en ese momento presentaba, ya que consideraron que era falta de vitamina por las actividades diarias del colegio.

Ante esta situación, Ortiz Olvera dijo que confió en que su hija estaría bien, sin embargo, con el paso del tiempo ella siguió presentando ciertas dolencias como dolor al orinar, de ahí que decidió acudir a mayores estudios para conocer el padecimiento, siendo detectado el ácido úrico en la menor.

“Por fortuna encontramos especialistas que no descartan nada y empiezan desde cero, fueron varios estudios los que se le hicieron a mi hija en este caso y si logramos identificar que era ácido úrico, por la edad que tiene, desde luego que tiene posibilidades de que mejoré su estado de salud, hemos cambiado su alimentación y no es difícil, porque en realidad si comíamos productos sobre todo industrializados, las bebidas dulces no se diga, entre ellos los jugos, yogurt y algunas sodas o leche saborizada”.

Compartió que hoy su hija se encuentra en mejores condiciones de salud, pero consideró que es importante que los padres de familia no dejen de llevarlos a revisiones médicas continuas porque dijo, que de esta manera es como solo se logra conocer el problema de salud que presentan y un adecuado tratamiento.

Ante este tipo de casos que afectan la salud de los menores, fue como la especialista en nutrición, Mónica Fernández de Lara Villegas, recomendó comer alimentos como; verduras, legumbres o frutas balanceadamente, sopas como el caldo de verduras y consomé no grasos, carnes blancas como el pollo, el pescado, entre otros más.

Los alimentos que más riesgo generan para el desarrollo del ácido úrico, dijo que son; embutidos grasos, leche entera y quesos rancheros, bebidas azucaradas industrializadas, hamburguesas, salchichas y otros más.

