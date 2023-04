Cuidado de los dientes, necesario por salud

Según la Organización Panamericana de la Salud, tener dientes, encías y bocas saludables son aspectos de la salud que muchos ciudadanos dan por sentado hasta que padecen una enfermedad y los pierden.

Los expertos señalan que es un hecho lamentable ya que con buenos hábitos y visitar de manera regular a un dentista, se podrían prevenir la mayoría de los problemas de la salud oral, lo cual es más fácil que suceda si las personas saben de la importancia de la salud bucodental.

Salud

Por ello, entrevistamos a una especialista que nos habló de la importancia que tiene tener bien cuidado esta parte de nuestro organismo, no solo por estética; es importante señalar que este cuidado comienza desde temprana edad.

Denisse Rojas Jiménez, quien es odontóloga nos habló de la importancia que tiene el cuidar nuestros dientes: “No sabemos que a causa de la limpieza o de la higiene bucal podemos traer como consecuencia otro tipo de enfermedades más severas o más fuertes que no creemos o la gente no piensa que sea por el cuidado de la higiene dental, empezando simplemente por la caries ¿no? que es la enfermedad más común en la boca, es una enfermedad infecto contagiosa el cual muchas veces tú piensas que no tienes caries, pero tu pareja si, entonces de ahí se hace un contagiadero”, comentó.

Dijo que en su consultorio se ha encontrado con menores que incluso pierden piezas dentales desde muy temprana edad, ya que, indicó que hay muchas personas que tienen la falsa idea de que cuidar los dientes de leche no es importante, y señaló que esto claro que afecta mucho para los dientes que están próximos a salir y que nos acompañaran toda la vida.

La caries es muy común. Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Según cifras de autoridades sanitarias nueve de cada diez personas en todo el mundo, está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental, desde la caries hasta enfermedades de las encías pasando por el cáncer de boca.

Maribel Ledezma es madre de familia e indico que el cuidado de los dientes no solo es por estética, es parte de un estilo de vida: “Es una higiene personal y no nada más es una estética, si no es también es estar dentro de eso causa enfermedades que se deriva de la falta de higiene y falta de cuidado dentales”.

Finalmente, la odontóloga Denisse Rojas Jiménez, invitó a la gente a acudir a su doctor de confianza: “Que acudan a su dentista de confianza como mínimo dos veces al año que es lo que se indica para tu limpieza y tu control dental que nos puede evitar grandes problemas a futuro tanto dentales como médicos”.