Depresión, es también un problema de salud

La depresión muchas veces es confundida con tristeza, por eso es importante saber diferenciar una de la otra, así lo señala Vanesa Guzmán Guerrero, Licenciada en Psicóloga y quien señala que, si es detectada a tiempo, la depresión es curable.

“Algunas personas se llegan a sentir muy tristes, incluso de manera profunda o intensa, pero eso no quiere decir que sea depresión, la depresión está asociada a las actividades de las personas, es decir cuando dejan de ser funcionales”, indicó la psicóloga.

Perder el interés en las cosas que se hacen a diario, el trabajo, la escuela, la relación con la pareja, con la familia incluso, son síntomas de una depresión, por ello hay que estar atentos ante este tipo de cambios de conducta.

Si una persona manifiesta este tipo de conductas en el cual, pierden el interés por todo por más de dos semanas es un síntoma muy claro de que está comenzando con un problema de depresión, por lo cual es importante que se atienda.

La depresión a diferencia de la tristeza es algo más fuerte que no puede ser controlado fácilmente, por ejemplo, cuando a pesar de que ya no estas tristes, te mantienes en la cama por el simple hecho de no querer hacer nada más.

“No existe una edad específica para padecer la depresión es más común en los jóvenes adulto, sin embargo, es posible que algún infante la pueda padecer luego de sufrir alguna fuerte impresión”, señaló la especialista.

La licenciada Vanesa indicó que no es recomendable diagnosticar a los adolescentes con algún síntoma, menos con el de la depresión, ya que sus estados de ánimo cambian a cada rato, es decir un día pueden estar tristes, y al otro desbordar de alegría.

En su consultorio, ha visto pasar a muchas personas que ha podido ayudar a salir delante de este problema, pero recomienda que se pierda el tabú de que, acudir algún psicólogo es malo, si no, todo lo contrario.

Con una sesión a la semana, las personas pueden tener un resultado bastante notable, sin embargo, si existe alguna complicación mayor, o que incluso tengan alguna tendencia suicida, se recomienda con un especialista en la materia como lo es un psiquiatra.

En este último trimestre del año, con la temporada decembrina se presente la “depresión navideña”, por ello consideró que aún se está a buen tiempo de acudir con un especialista para tratarla.