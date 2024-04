¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una de las estrategias que se pueden utilizar para tener algunos cambios metabólicos en el organismo, esencialmente es elegido por varias personas para perder grasa corporal.

El nutriólogo especializado en Nutrición Deportiva y Composición Corporal, Francisco Daniel Gutiérrez Ramírez habló de esta estrategia que mejora la condición metabólica y dijo que el ayuno intermitente va dependiendo de cada persona por las horas de abstinencia que tienen de comidas y bebidas, pues este puede ir de las 12, 16 y 19 horas de las 24 que tiene el día.

Sus beneficios, explicó que son muchos, siempre y cuando se siga al margen de la línea, pues dijo que no tiene caso si se lleva a cabo y al momento de alimentarse se hace de manera desproporcionada, aspecto que muchas personas creen que así funciona, pero lo cierto es que este debe ser prescrito por un especialista en nutrición acorde a sus características corporales.

Esta estrategia de alimentación, dijo que tiene algún tiempo que se práctica, pues con ello se puede perder peso, toda vez que con ello se reduce el consumo de calorías y adicionalmente provoca que el organismo tome sus propias reservas energéticas para seguir funcionando, incluyendo las grasas.

Advirtió que aunque algunas personas creen que el ayuno intermitente se puede auto recomendar, es necesaria la revisión de un especialista, pues dijo que puede tener beneficios pero también perjuicios, porque todos los organismos son diferentes, sobre todo en aquellas personas que padecen diabetes o cuentan con enfermedades crónicas degenerativas.

Consumir agua natural es uno de los grandes beneficios en el ayuno intermitente. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Con este tipo de abstinencias de alimento y bebidas, dijo que se reduce el daño oxidativo celular, pues cuando se consume alimentos en la dieta diaria, el cuerpo humano a través del metabolismo genera productos de desechos, ocasionados estrés oxidativo en las células, no obstante, ayuda en la mejora de la salud cardiovascular, pues ayuda en la reducción de la hipertensión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos.

“El ayuno intermitente ya tiene tiempo, no es como tal un plan de alimentación sino es una estrategia, se puede ampliar de diferentes maneras, hay diferentes lapsos donde podemos empezar a ayunar, 12 horas, 16 o 19 de las 24 horas que tiene el día, no es recomendable para todos, especialmente para las personas que están impuestas a desayunar en cuanto se despiertan, con ellos son ayunos más cortos, pero se puede empezar por dos horas e ir subiendo de dos en dos hasta alcanzar el tiempo estimado”.

Advirtió que el auto recomendación de estos ayunos puede generar una descompensación metabólica, dado que previo a empezar con este tipo de estrategias, se tienen que realizar algunos estudios para conocer las condiciones metabólicas de cada persona, por eso, insistió en que es necesaria la intervención de los especialistas.

“Habría que hacer un estudio clínico de cada persona para poder diseñar un plan de alimentación, porque si estamos hablando de un objetivo de perder grasa corporal, si es muy efectivo, pero debe ser vigilado en cuanto a su alimentación, si alguien tiene alguna duda o busca información, me pueden consultar en mis redes sociales que tengo con el mismo nombre”.

Francisco Daniel Gutiérrez Ramírez, nutriólogo especializado en Nutrición Deportiva y Composición Corporal. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

Dentro del plan de alimentación que se tiene en los ayunos intermitentes se pueden incluir todos los grupos de alimentos, proteínas de origen animal, frutas, verduras, granos, lácteos, leguminosas para las personas sanas, pues en el caso de quienes tienen alguna patología, dijo que es otro tipo de alimentación.

Uno de los testimonios de estas estrategias de alimentación es Gina Mendoza, quien con 35 años de edad, decidió recurrir a hábitos más saludables, como el ayuno intermitente pero además, compartió que realizar actividad física, pues comentó que familiares de primera línea padecen algún tipo de patologías y busca mantener un buen estado de salud para reducir las posibilidades de desarrollar alguna enfermedad.

“El ayuno intermitente a mí me ha funcionado porque fui con un especialista, me hicieron estudios de todo y con eso me empezaron a dar una dieta de alimentación basada en comidas y bebidas saludables, no tengo restricción por llamarlo así pero sí es importante decir, que es necesario aprender a alimentarse, porque no tenemos esa cultura, hay quienes creen que ayunar y después comer todo lo que quieras es el ayuno intermitente, pero no es así, es más bien aprender a comer y combinar sus alimentos, siempre con agua natural, tés o agua de frutas sin azúcar”.