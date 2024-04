Sífilis y la importancia de detectarla en la primera fase

La Sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria Treponema Pallidum, puede persistir durante años, de no tratarse logra dañar el sistema nervioso central, provocando neurosífilis, explicó la doctora Dalna Michelle Díaz, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Para evitar que la infección progrese y dañe otros órganos, es importante detectarla en la primera fase. Se recomienda que las personas que tengan vida sexual activa se realicen una vez al año el estudio de VDRL.

Salud ¿Te has sentido mal en estos últimos días?, todo es parte del próximo eclipse de Sol

“Es un estudio rápido que se puede realizar en cualquier centro de salud, es totalmente gratuito incluso si usted va y solicita una prueba de VDRL y una de VIH que también es gratuito, se lo realizan y el resultado lo tienen en menos de 10 minutos”, explicó la doctora.

Al mismo tiempo que señaló que, de acuerdo con el sistema nacional de vigilancia epidemiológica ha habido un incremento de contagios, provocando alteraciones de ceguera o alteraciones de pérdida de la audición, ataques isquémicos al cerebro

Si bien la sífilis se presenta como una úlcera indolora, con fondo limpio (chancro), desaparece de 3 a 6 semanas después del contacto. En el caso de sífilis secundaria aparece una erupción cutánea, que afecta las palmas y plantas de los pies, asociada a síntomas de la gripe. En la Sífilis latente es muy difícil notarla pues el paciente no presenta síntomas. Para la sífilis terciaria afecta en aneurisma, que puede derivar en más complicaciones.

El tratamiento, depende de la fase en que se encuentre y las complicaciones, se suministra medicamento, bencilpencilina, un tratamiento de seis meses cuando no disminuye, dependiendo lo que el especialista recomiende,

Dada la importancia de la salud, usar preservativo en las relaciones sexuales, evitar contacto sexual durante el tratamiento hasta la curación.

En caso de ser positivo entonces se solicita un estudio especial en laboratorio para confirmar el diagnóstico. Puede haber falsos positivos, por eso es importante corroborar con el estudio en laboratorio-.

El tratamiento básicamente es bencilpencilina de ahí se lleva un seguimiento inicialmente cada mes, posteriormente a los seis meses y al año para ver si esto sale negativo en el caso de que no salga negativos, entonces hay que iniciar un tratamiento diferente y si no es así, entonces ya se manda directamente al hospital con algún infectólogo.





Si bien el uso de preservativo no va a cubrir al 100%, si va a ayudar mucho a disminuir la posibilidad de contagio. Es importante considerar el número parejas sexuales, ya que cuantas más se tenga, hay mayor predisposición en riesgo y no solamente este tipo de infección, sino otro tipo de infecciones, que también se presentan con úlceras, por lo tanto es importante que si yo encuentro a una úlcera pues acudir al médico.

El médico diferenciará, de qué tipo de úlcera es puede haber infecciones por sífilis, gonorrea.

No existe una vacuna para sífilis, la única forma de prevenir es disminuir el número de parejas sexuales, utilizar el preservativo. Al año realizarse una prueba de VDRL y VIH para ver si es positivo o no en caso de ser positivo pues iniciar un tratamiento y evitar el contacto con otras personas.

En caso congénito, se transmite al bebé, hay un tratamiento también el bebé pueden nacer con alteraciones cardíacas neurológicas, problemas del oído, alteraciones en la visión, entonces sí es importante que si se detecta una persona embarazada con sífilis, pues iniciar el tratamiento inmediatamente.

Es necesario el finalizar el tratamiento ya que “muchas veces vienen a consulta y se diagnostican con sífilis, se inicia el tratamiento, pero ya no regresan, ya no llevan un seguimiento entonces ya no sabemos si fue negativo el siguiente estudio si bajaron los niveles o los títulos del de los anticuerpos o no, entonces se pierde”.

Desde el descubrimiento de la penicilina y disponibilidad a finales de los cuarenta, la sífilis es una enfermedad prevenible y tratable, sin embargo constituye un problema de salud pública.

La sífilis se ubica dentro de los más de 20 agentes patógenos que se transmiten en el humano a través del contacto sexual, se encuentra el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis adquirida y la sífilis congénita.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Treponema pallidum, subespecie pallidum, familia Apirochaetaceae, es una bacteria gramnegativa con forma helicoidal (espiroqueta), mide de 6 a 15 de largo, carece de lipopolisacáridos en su membrana, sin embargo está conformada por abundantes lipoproteínas que residen por debajo de la superficie.

El humano es su único huésped natural, en quien produce lesiones sifilíticas. La transmisión de la sífilis adquirida ocurre al tener contacto con una pareja activamente infecciosa, considerando que los exudados de vía genital contienen tan solo diez organismos, suficientes para transmitir la enfermedad.