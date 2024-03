Acusan a Peso Pluma de haber robado dispensario de marihuana

Acusan a Peso Pluma de haberle robado a un dispensario de marihuana ubicado en California, Estados Unidos. La noticia se hace viral a casi una semana de que surgiera el rumor de que el cantante ingresó a una clínica de rehabilitación.

En el ahora viral posteo de la cuenta de instagram @chamonic3, se puede apreciar el video de seguridad del negocio del que presuntamente el artista robó algunos productos. En el video se puede ver a alguien que asemeja al cantante ingresar al local y ver los productos. Al final aparece el ticket generado por la tienda donde se establece que el intérprete de "Ella Baila Sola" se fue sin haber pagado.

"Peso Pluma va de mal en peor, pues me dicen que ahora un dispensario de marihuana dice que [el cantante] se fue, hoy 3 de marzo, sin pagar la cuenta. En el recibo se puede leer el nombre, fecha de nacimiento y claramente dice 'UNPAID', 'NO PAGADO', pues se ve que Peso Pluma toma la cajita o bolsa con el producto y le dice a su acompañante que pague, pero sorpresa... el acompañante o amigo, NO PAGO", escribió en la descripción del video el usuario que lo difundió.

Esta polémica surge casi una semana después de que se difundiera el rumor que el cantante fue ingresado a un centro de rehabilitación en Los Ángeles, California, puesto que estaba atravesando un momento díficil luego de su ruptura con Nicki Nicole.

Es importante recordar que 10 días después de que la pareja hiciera su debut en la alfombra roja en la 66a entrega de los Premios Grammy, se viralizó un video del cantante de corridos tumbados con otra chica. Tras esto, Nicki Nicole confirmaría en Instagram su separación del cantante mexicano.

