Captan a supuesta hada volando

Las hadas son criaturas de la fantasía, sin embargo, @gabrielagonzalez310 usuaria de TikTok aseguró ver a una y la grabó, compartiendo el video en su cuenta.

Gabriela González fue quien publicó un video en su cuenta de TikTok el pasado 23 de enero en el que muestra una evidencia de una supuesta hada. Al parecer, esto pasó en la noche cuando al observar una lámpara de cerca vio volar algo extraño sobre ella.

"POV: Las hadas no existen. Hada: ¿Perdón yo que soy?" es el texto que acompañó el video.

Mientras grababa con la mano derecha, con la izquierda sostuvo un matamoscas con el cual golpeó la lámpara para que la "hada" se mostrara ante ella. Fue así que por algunos segundos voló cerca de la luz y se pudo ver una especie de figura humana miniatura con alas y antenas moverse.

El video dura 37 segundos e inmediatamente se hizo viral, ya cuenta con casi 14 millones de vistas y más de 800 mil me gusta.

Mucho usuarios están convencidos de que sí se trata de una hada:

"Me dio un gran susto, el mundo esconde tantos misterios", "¿Qué es eso? me da miedo", "Al pausar el vídeo, realmente se ve como una hada", "Ok ya creo en las hadas", "OMG jamás había visto algo así", "No manches hasta las manititas se alcanzan a distinguir en una parte", "Veo una y me muero", "No lo creí posible, hasta me dio escalofríos", o "Imagínense que te salude, ay no", son algunos de los comentarios.

Por otro lado, están las personas que no creen que estos seres sean reales:

"Es un insecto que parece hada , se llaman tipulas y son super comunes", "Esas se llaman tipulas, son inofensivas, muy comunes en la época de primavera-verano", "Todos dicen tipula pero yo pensé que era un zancudo", "Parece libélula", "Siento que es una tipula, lo raro es que tiene antenas", "Una de dos es una tipula o el otro insecto que muchos dicen que es una hada", "Eso no es un hada pero es un tupula qie es como un mosquito pero grande" o "Un insecto y punto, no existen las hadas", comentaron en el video.