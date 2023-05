Marco Antonio Regil se declara sapioxesual

El carismático conductor Marco Antonio Regil se volvió tendencia luego qué confesara a la periodista Patricia Chapoy, varios secretos de su vida personal.

El presentador regiomontano tuvo una charla muy íntima con la titular del programa Ventaneando, y habló como nunca de su vida personal, algo que siempre ha cuidado mucho, pues siempre se ha manejado fuera de los chismes del espectáculo.

Durante la plática Regil declaró ser sapiosexual, revelación que ha causado controversia entre los espectadores, quienes se han dividido en opiniones y mientras unos lo apoyan otros lo han tachado de querer llamar la atención.

El conductor abrió su corazón y reveló qué su infancia fue sumamente difícil y que algo que lo marcó para siempre fue cuando su mamá le confesó que intentó abortarlo en tres ocasiones, tema que superó y perdonó de todo corazón pues siempre se dedicó a cuidar a su mami a quien siempre amó profundamente.

En la entrevista reveló cómo a lo largo del tiempo sus prioridades son otras y aunque siempre dedicó su vida al trabajo y estar pendiente de su madre, ha buscado la forma de cuidar y sanar su cerebro, aliviar sus emociones y vibrar muy alto, y aunque hizo de lado su vida amorosa esto no le pesa, pues reconoce que de no haberlo hecho, hoy no sería quien es.

En la íntima charla mencionó que aunque está soltero, no se siente solo y se declara sapioxesual, un concepto poco conocido pero que existe y es la conexión intelectual con otra persona lo que hace que fluya una relación.

"Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabía, consiente me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente”.

Para quienes no están relacionados con el término sapiosexual, este refiere a un neologismo de las personas quienes suelen verse atraídas sexualmente por la inteligencia de otros, donde se ven Seducidos no por un cuerpo espectacular o un rostro bello, sino por la inteligencia de la otra persona, e incluso por sus planteamientos morales o su capacidad para charlar, analizar y su manera de ver la vida y al resto del mundo.

