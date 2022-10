WhatsApp ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años: Pável Dúrov

Pável Dúrov, dueño de la aplicación de mensajería Telegram se le va duro y a la cabeza a su competencia WhatsApp, al cuestionar la seguridad que brinda a sus usuarios, señalando que tiene más peligros que beneficios.

El empresario señaló que, "Cada año, nos enteramos de algún problema en WhatsApp que pone en riesgo todo en los dispositivos de sus usuarios. Lo que significa que es casi seguro que ya existe una nueva falla de seguridad allí. Tales problemas no son incidentales: son puertas traseras plantadas. Si se descubre una puerta trasera y hay que quitarla, se añade otra".

Pável Dúrov indicó que él no utiliza desde hace muchos años WhatsApp pues toda su información es vulnerable a hackers, "no importa si eres la persona más rica del mundo: si tienes WhatsApp instalado en tu teléfono, todos tus datos de cada aplicación en tu dispositivo son accesibles, como jeff Bezos descubrió en 2020. Es por eso que eliminé WhatsApp de mis dispositivos hace años. Tenerlo instalado crea una puerta para entrar en su teléfono".

El creador hizo énfasis que esto no era una campaña de desprestigio y tampoco presionaba para que la gente se fuera a su servicio de mensajería. "No estoy presionando a la gente para que cambie a Telegram aquí. Con más de 700 millones de usuarios activos y más de 2 millones de registros diarios, Telegram no necesita promoción adicional. Puede usar cualquier aplicación de mensajería que desee, pero manténgase alejado de WhatsApp, ahora ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años" finalizó.