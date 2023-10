¿Y ustedes se enteraron que Taylor Swift estuvo en Querétaro?

El estreno del documental “Taylor Swift The Eras Tour” por fin llegó a la pantalla de los cines y los swifties queretanos acudieron a su llamado.

El furor por la cinta comenzó desde temprano, algunos fanáticos tuvieron que asistir horas antes de su función para poder conseguir la palomera o vaso especial que se encontraba a la venta en los cines. Para la fortuna de muchos, a la entrada estuvieron entregando los posters que Cinépolis había prometido para los fanáticos; por lo que todos se llevaban sí o sí algo de “la rubia” a sus casas.

Palomitas, gaseosas, colectibles y pulseras de la amistad fueron intercambiados, compartidos y disfrutados durante y después de la función. Los asistentes de la función en Esfera optaron por permanecer en sus asientos durante la cinta; sin embargo, desde sus lugares se cantó, bailó y aplaudió.

El público estuvo comprometido en revivir desde la sala del cine todas las pequeñas acciones que se han convertido en tradición dentro de los conciertos de Swift. Desde aplaudir durante “You Belong With Me”, gritar el “1, 2, 3, Let’s Go Bitch!” en “Delicate” o el “you forgive you forget but you never let it go” en “Bad Blood”. La función se transformó en un asiento en primera fila del “The Eras Tour”.

Su dedicación no sólo se vio reflejado en la vibra de la sala, pero al salir Cinépolis Esfera se transformó en una pasarela de los looks más icónicos de la cantante. Desde la clásica playera de “Junior Jewels” del video musical “You Belong With Me”, hasta el traje lleno de pedrería que utiliza en el set de “Midnights” durante el show.

Foto: Andrea Elizondo | Diario de Querétaro

Mientras que, para algunos asistentes, la película era un recordatorio de lo vivido el pasado agosto cuando la cantante visitó el país por primera vez; para otros era cumplir aquel sueño que hasta el momento no se había podido consolidar.

Marce y Valeria son un par de amigas que han sido fanáticas de la cantante desde hace años y lamentablemente les tocó ‘agarrarse fuerte’ con los boletos para el concierto en la Ciudad de México. “Yo siento que no vine yo, sino Marce de hace cinco, ocho años, entonces por eso yo estaba gritando, bailando, la estaba viviendo. Realmente siento que vino mi niña y ella estaba muy, pero muy feliz, porque ella siempre dijo que ella iría a un concierto de Taylor, y pues, aunque no es lo mismo se sintió como tal”, expresó Marce.

Foto: Andrea Elizondo | Diario de Querétaro

“Cuando me dijeron que me ‘agarrara fuerte’, pues me seguí agarrando”, menciona Valeria, “así que cuando mencionaron lo del cine fue decir ‘¿sabes qué?, a ese sí tengo que ir’. O sea, yo me pelee con un montón de swifties desde que salió la preventa y Cinépolis. Fue un batallar porque solo me salía la leyenda ‘todo’, pero no me decía qué, pero al final pude comprar las entradas y pues aquí ando”, añadió.

Pese que el 13 de octubre fue el día de estreno en México, la cinta estará disponible el 15, 19, 20, 21 y 22 octubre en las salas de Cinépolis y Cinemex. En cada una de las plataformas se puede consultar la disponibilidad de las salas y la variedad de funciones que estarán proyectando.

La cinta tiene una duración de dos horas con 45 minutos y es la grabación de uno de sus conciertos en Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque sí cautiva la esencia del show, aproximadamente 40 minutos del show original fueron descartados para la película, lo que significa que algunas canciones que sí forman parte del setlist no fueron incorporadas en la edición.

Al final, la cantante deja un mensaje de agradecimiento para sus seguidores: “Muchas gracias a los más generosos, amables y amorosos fans del planeta. Todo esto es por y gracias a ustedes”.