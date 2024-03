Comerciantes escobedenses recibirán a candidatos

Los comerciantes de Pedro Escobedo estarán en la disposición de recibir y escuchar a los candidatos de los diferentes partidos políticos que busquen la presidencia municipal de este lugar. El objetivo central será conocer las propuestas para este sector, señaló el presidente de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Dr. Pedro Escobedo A.C., J. Carmen Fidel Caballero Piña.

Mencionó que hasta el momento los personajes que aspiran a llegar a la alcaldía de este municipio no han generado acercamientos con este gremio. Sin embargo, afirmó que una vez que inicien las campañas electorales a nivel local, los comerciantes abrirán las puertas a los candidatos para que den a conocer su plataforma de propuestas, especialmente las enfocadas a este sector.

“Los acercamientos serán como ellos los vayan programando. Nosotros estaremos en la disposición de recibir a las candidatas y candidatos que se acerquen con nosotros, es nuestra obligación como ciudadanos. Pero, repito, serán ellos los que marquen los acercamientos con nosotros, las puertas están abiertas y nosotros los esperaremos para ver qué es lo que proponen”, comentó en entrevista.

Puntualizó que los aspirantes a la alcaldía de Pedro Escobedo deberán tener propuestas reales y con la posibilidad de materializarse, afirmando que los integrantes del sector comercio no se dejarán llevar por promesas ostentosas que en muchas de las ocasiones se alejan de la realidad. Apuntó que, en su momento, se expondrán las necesidades y peticiones que el gremio tiene.

“Con el sector comercio, el acercamiento no será de propuestas que no se puedan cumplir, quienes vayan a buscar la presidencia nos tienen que hablar con propuestas reales y posibles, porque hoy en día nosotros somos un sector que ya aprendimos, ya sabemos qué dependencias nos dan recursos cómo nos pueden dar los recursos. Entonces, no pueden llegar a nosotros los candidatos sin una propuesta que sea real”, subrayó.

Hasta el momento solo dos instituciones políticas han definido a sus precandidatas a la presidencia municipal de Pedro Escobedo. El Partido Acción Nacional (PAN) tienen como aspirante única a Mercedes Ponce Tovar, la otrora Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal de la demarcación escobedense.

Por su parte, Natalia Paloma Silva Olvera se registró en febrero pasado como precandidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En tanto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que en abril se darán a conocer los nombres de los candidatos a los ayuntamientos del estado de Querétaro.