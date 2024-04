Independientes recorren calles de Tequisquiapan llevando propuestas

Los candidatos independientes al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Rose García Huerta y Andrés Trejo Valencia han llevado a cabo distintas actividades como parte de sus actividades proselitistas.

A través de sus redes sociales, la candidata dio a conocer que en su caso, ha llevado a cabo varios recorridos por colonias y comunidades en aras de que la gente conozca de sus propuestas, una de ellas el denominado “Menos bardas de políticos y más murales artísticos”.

Este proyecto, informó que se trata de la creación de espacios destinados a niños y jóvenes, quienes puedan contar con un lugar en donde plasmar sus habilidades artísticas con mensajes cuyo contenido sea de beneficio para la comunidad.

“Hoy iniciamos nuestro proyecto de campaña denominado Menos bardas de políticos y más murales artísticos, este proyecto, tiene el objetivo de integrar a niñas, niños y jóvenes de nuestras comunidades con el objetivo de realizar actividades lúdicas a través del arte y la cultura, un espacio donde puedan plasmar la identidad de su localidad”.

La candidata independiente informó que esta actividad va acompañada de la propuesta que está impulsando, la cual consiste en la recuperación de espacios públicos deteriorados para la construcción de centros culturales en las 17 comunidades del municipio.

“Los espacios serán adecuados para el fomento de actividades artísticas, culturales y recreativas que serán impartidas a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores de nuestro municipio, el arte es la expresión del alma que sea ser escuchada”.

En el caso del candidato independiente, Andrés Trejo Valencia, dijo que en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, se comprometió a recorrer todas las comunidades tequisquiapense para atender sus necesidades con el fin de crear compromisos para cada una de ellas.

“Los ciudadanos tenemos que pedir y exigir a las autoridades que nos cumplan, no podemos ser más dejados, tenemos que ser más exigentes con nuestra autoridad, hay comunidades que tienen seis años sin una obra, seis años en donde el presidente solo ha ido en dos ocasiones, pero ya no han vuelto a ver para ver una obra o una acción, nosotros somos diferentes, mi proyecto es ciudadano, lo partidos han quedado mal y Andrés Trejo no quedó mal, solo vengo respaldad por el nombre y apellido, eso es lo que me respalda”.