Iniciaron campañas en Pedro Escobedo

Los candidatos de las diferentes fuerzas políticas que buscan la presidencia municipal de Pedro Escobedo iniciaron con sus actos proselitistas durante el lunes 15 de abril. Los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Institucional (PRI), aprovecharon los primeros minutos del día para iniciar con sus actividades.

Por una parte, la abanderada del PRI, Natalia Paloma Silva Olvera, arrancó su campaña en la comunidad de La Palma, de donde es originaria. Durante su primer mensaje, la priista afirmó que este es el proyecto más importante de su carrera. Además, afirmó que durante este periodo se construirán propuestas encaminadas a mejorar el municipio de Pedro Escobedo.

“Me siento súper feliz y gustosa de iniciar en el pueblo donde me vio nacer este sueño. Que es el sueño más importante y con mayor responsabilidad para su servidora. Créanme, como se los he dicho a cada uno, que no los voy a defraudar, voy a dar todo lo que esté en mis manos para que a Pedro Escobedo le vaya mejor, eso se los garantizo”, comentó frente a militantes y simpatizantes priistas que la acompañaron.

Otro de los personajes que inició su actividad proselitista durante el lunes fue el aspirante de Morena, Juan Alberto Nava Cruz. El escobedense arrancó sus actos en la que será su casa de campaña, ubicada sobre el Boulevard Reforma, en la cabecera municipal.

Durante el evento, Nava Cruz tomó una gorra estampada con su nombre, se la colocó sobre la cabeza y afirmó que esta sería una de las herramientas que utilizará durante los próximos 45 días, asegurando que recorrerá las distintas zonas de Pedro Escobedo para convencer a las personas y obtener el voto que haga que llegue la denominada Cuarta Transformación a Pedro Escobedo.

“No nos vamos a cansar de salir a convencer a todas las voluntades que están allá afuera, que hoy quieren que en Pedro Escobedo la transformación sea una realidad. Que hoy todos ciudadanos que han vivido el autoritarismo de estas pseudo autoridades que han secuestrado la presidencia municipal, es el momento del cambio. Es el momento de sacar a los paniaguados de la presidencia municipal”, señaló.

Durante su primer día de campaña, el morenista recorrió la comunidad de Escolásticas para compartir sus propuestas, mientras que en la tarde llevó a cabo un evento masivo en el corazón de dicha localidad.

Por su parte, la candidata del PAN a la alcaldía, Mercedes Ponce Tovar, tuvo su arranque de campaña con un evento masivo en la comunidad de San Clemente; en tanto, la aspirante del Partido del Trabajo, Perla Alcántara Sánchez, inició en el jardín principal de la colonia Estrella.