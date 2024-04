Javier Durán tomó protesta como regidor suplente

Francisco Javier Durán Zárate tomó protesta como regidor suplente del integrante del Cabildo de San Juan del Río, José Antonio Pérez Cabrera, presidente de la comisión de Combate a la Corrupción.

Lo anterior en sesión ordinaria del Cabildo sanjuanense, colegiado ante el cual, Pérez Cabrera solicitó una licencia temporal sin goce de sueldo, reincorporándose a sus labores el 3 de junio de 2024, acción que fue aprobada y respaldada por los regidores.

Por su parte, Durán Zárate dijo que durante el periodo que desempeñe la labor como regidor se mantendrá frente a la bancada panista, con la finalidad de continuar impulsando las distintas actividades que dejó en camino el titular de la comisión de Combate a la Corrupción.

“Si, fíjate que sí es una facultad de la presidenta me ha notificado, me quedo también como coordinador de la bancada de los regidores panistas, la verdad es que este estar en Cabildo pues es una responsabilidad enorme, es un puesto de elección popular, hay que estar muy atentos los demás compañeros, entonces no, no nos vamos a desconcentrar, vamos a estar concentrados en los temas que vengan en las sesiones de cabildo”.

En este sentido, exhortó a los regidores emanados de Acción Nacional a continuar con sus trabajos y dar buenos resultados a la población, esto ante el inicio de las campañas electorales locales, pues consideró que es importante que no se mezclen las cuestiones del Cabildo con las campañas.

“No mezclar, no descuidar el área de trabajo tiene un regidor, las sesiones que propiamente hay que atender, las comisiones y pues bueno, en los tiempos libres y que estén dentro de la legalidad, que podamos participar con el proyecto de nuestro partido”.

Lo anterior porque aseguró que los funcionarios pueden acudir a los eventos políticos o electorales siempre y cuando estén fuera de sus funciones, “vamos a estar atentos, haremos un llamado a todos los funcionarios de todos los partidos de todos los niveles, de que seamos respetuosos de la legalidad de la contienda y que pues en horarios de trabajo no vayan a incurrir en un tema ilegal electoral”.

Finalmente Durán Zárate aseguró que previo a la toma de protesta, solicitó licencia en las áreas de secretaría de Administración como de secretaria de Desarrollo Social, en aras de integrarse al Cabildo como regidor suplente.