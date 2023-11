Advierten de posibles paros técnicos

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García, advirtió de posibles paros técnicos en el municipio de San Juan del Río como secuela de la huelga que se registró en las empresas de autopartes de Estados Unidos.

Mencionó que si bien la huelga en las empresas de este ramo en aquel país finalizó en estos días, en el municipio sanjuanense 20 empresas podrían enfrentar paros técnicos dado el exceso de producción que tienen y que lograron almacenar durante los meses de la huelga (septiembre-octubre).

Finanzas Paros técnicos en Querétaro por huelgas en EU

“En el estado de Querétaro hubo algunos problemas por lo de la huelga de Estados Unidos, pero sí previeron dos cosas, una de ellas como trabajar alternadamente dentro de los paros técnicos para conservar el trabajo, sin embargo, sí hay algunas empresas que están preocupadas porque durante estos meses estuvieron trabajando y cuentan con exceso de producción”.

El dirigente sindical comentó que dependiendo de los pedidos que se presenten para las últimas semanas del año, será como se determinen los posibles paros técnicos, en los cuales, calculó que cerca de 300 trabajadores del municipio de San Juan del Río son los que se verán afectados como secuela de este tipo de situaciones.

“Lo que pasa es que tienen producción ya almacenada, como ya tienen almacenes llenos, pues lógico que se preguntan y ahora qué hacemos, esa es la parte donde ellos implementaron, llenar los almacenes mientras se resolvía la huelga y mientras no haya los pedidos prácticamente, pues no tienen continuidad de trabajo, que tienen que hacer pues parar para no hacer más producción al respecto”.

El líder cetemista dijo que por ello se tiene prevista una reunión con los representantes de las distintas empresas de autopartes que se tienen en el municipio, con la intención de conocer su estrategia de trabajo para las próximas semanas dado las condiciones laborales que se dieron por esa causa.

Finalmente dijo que las empresas de este ramo industrial que se encuentran asentadas en el municipio, esperan la pronta colocación de la producción que realizaron durante las semanas de la huelga, con el fin de que continúe la operatividad de las empresas sin ningún contratiempo.