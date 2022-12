Rechaza AMLO reforma a la Ley de Instituciones de Crédito: No va a haber cambios en bancos

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en contra de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la que daría acceso al Gobierno a las cuentas "abandonadas", ya que recordó lo dicho en su campaña sobre no tocar el marco legal de las instituciones financieras de México.

“Yo no quiero que cambien las reglas del funcionamiento de bancos porque desde la campaña ofrecí que no iban a haber cambios”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente agregó que el uso de recursos abandonados en cuentas bancarias ese un tema que está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y va a tomar en cuenta su punto de vista para tratar este tema, pero abundó que puede llegar a un acuerdo con los bancos para que el Gobierno aproveche estos recursos.

Recalcó que no quiere que cambien las reglas del funcionamiento de los bancos, pues les ofreció desde la campaña presidencial que no iba a haber cambios, aunque dijo que “desde luego si se trata de bienes abandonados habría que ver qué destino se les da a esos viernes y se puede llegar a un acuerdo con ellos”, pero todavía no lo ha visto el secretario de Hacienda y él va a darme su opinión sobre eso, y la voy a tomar en cuenta”, concluyó.

Gobierno federal podría tener acceso a cuentas bancarias "abandonadas"

La Cámara de Diputados aprobó en octubre una reforma a Ley de Instituciones de Crédito para que el Gobierno aproveche el dinero de las cuentas bancarias abandonadas, la cual se encuentra actualmente en el Senado de la República para su revisión.

Al preguntarle al presidente una reportera por esta reforma, aseguró en la conferencia de prensa que varios bancos estaban preocupados y dijo que realizaron una reunión, encabezada por Bancomer, Banorte y Santander, para revertir los cambios a Ley de Instituciones de Crédito.

Pero López Obrador dijo, ante esta presunta preocupación de los bancos en México que lo está viendo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y subrayó: “él va a darnos su opinión sobre esto”.