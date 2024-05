Llega a $50 el kilo de guayaba

Vendedores de frutas y verduras reportaron que, el precio de la guayaba se encuentra entre los 48 y 50 pesos, cantidad que consideraron en ocasiones es incosteable para las amas de casa y a raíz de eso, se les ha quedado productos en exhibición, esto principalmente en los locales comerciales.

Pedro Cervantes vendedor de la colonia El Pedregoso manifestó que de por sí, las ventas no han sido las esperadas, ahora con los costos elevados de algunos alimentos, en donde incluyó a la cebolla, el limón, naranja y melón, los cuales no han tenido decremento.

“No salen las cuentas uno a veces quiere mejor cerrar, pero no hay trabajo para los grandes como yo. La guayaba ahí como la ve, medio golpeada, no sale ya, ni para un agua, está en 50 pesos y donde las compramos nos dicen que no hay ni para cuando se pueda establecer su precio”.

Ahora bien, al cuestionar a las amas de casa, revelaron que, para no tener comprar la guayaba, lo que deciden es sustituir la fruta por mango o sandía que tiene el costo más barato por kilo, y dicen que a pesar de que esta tiene un alto valor de vitamina C, en su monedero no alcanza.

“Nos llevamos mejor manguitos para el agua de sabor, eso se sustituye en el caso de nosotros, pero no pasa lo mismo para quienes venden, ellos pienso yo que las deben regalar o se les echan a perder y es ganancia que se va. Es complicado y más por el calor que se está sintiendo”.

Mencionaron que, el periodo ideal para la comprar de este fruto es durante los meses de noviembre, diciembre y enero, pero que ya después se ve el aumento sustancial para el resto del año.