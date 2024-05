Restaurantes resisten a aumentos en productos

La constante subida de precios en las materias primas representa un reto para los restaurantes en San Juan del Río, los cuales deben de hacer un esfuerzo para no aumentar el precio en las cartas.

Al año, se registran aumentos que van del 7 al 10 por ciento en el costo de estos productos, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en este municipio, Juan Carlos Alegría.

Refirió que durante los últimos seis años se ha observado un incremento exponencial en el costo de la canasta básica, lo cual impacta directamente la economía del sector restaurantero, ya que el gasto de que hacen estos establecimientos aumenta.

Señaló que los productos que más se han encarecido son el tomate, cebolla, jitomate, pimientos, limón, huevo, así como las carnes de res y pollo.

“Es uno de los dilemas de todos los restaurantes. Nos gustaría subirla a lo mejor cada mes, pero no podemos hacer eso. Entonces, los restauranteros tenemos que aguantar esas subidas en las materias primas. No podemos estar subiendo la carta ni cada mes, ni cada seis meses. A lo mejor, una vez al año, pero ni eso es recomendable. El chiste es aguantar, porque si no se te va la clientela”, subrayó el representante de la CANIRAC.