Brawell se posiciona en el género urbano

El artista y compositor dominicano de 27 años, Brawell Odalys González Guzmán mejor conocido en el medio del espectáculo como Brawell actualmente se encuentra promocionando su sencillo “Despacito Suave”, con el cual pretende poner a bailar a todos los que lo escuchen, y con tan solo un mes en todas las plataformas digitales, en YouTube ya cuenta con más de 344,000 vistas.

Brawell adelantó que está preparando el lanzamiento de su próxima canción, ya que considera que actualmente la música va muy rápido y hay que adaptarse a los cambios.

“Estoy lanzado sencillos de manera individual en lo que termino de elaborar mi primer EP y así ir aumentando mi repertorio y conectando con más nichos de mercados que aún no han escuchado mi música”.

Brawell reveló que su EP es un proyecto con buena proyección y los temas están teniendo un alcance orgánico muy bueno.

“Creo que seguiré trabajando de esta manera y en esta línea hasta llegar a ser un artista de renombre y conocido en la industria y el mundo”.

Además comentó que antes de realizar una agenda para programar conciertos, primero desea expandir su música a través de las plataformas digitales, esperando que llegue el momento indicado para hacer un masivo y una presentación en el escenario, su sueño ideal sería el pabellón deportivo multiusos El Madison Square Garden, situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York o en el Festival Viña del Mar.

Foto: Cortesía | Brawell

Al hablar de sus artistas favoritos, Brawell nombró a el cantante y rapero estadounidense Arcángel, ya que ha sido seguidor de su música desde pequeño y siempre se ha sentido identificado con su forma de encajar en cualquier género y aun así escucharse bien.

Sobre con qué artista o artistas le gustaría realizar una colaboración, el cantante mencionó como sus dos primeras opciones, al rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense Drake y por su puesto a Arcángel.

Brawell relató que su interés por la música inició desde muy temprana edad, siempre se ha sentido atraído por el arte en general, lo abstracto y lo peculiar. A los 11 años comenzó a ver batallas de freestyle e improvisación de artistas locales de República Dominicana, las cuales despertaron un sentimiento y un interés hacia la música urbana, siendo esta su tipo de música preferida, ya que en ella se refleja lo que surge en la sociedad día a día y las personas se identifican con el mensaje transmitido tanto en las letras como en los ritmos musicales, explicó que su nombre artístico surgió desde la escuela, sus compañeros y profesores una vez que pasaban la lista de asistencia en el aula y mencionaban su nombre siempre lo repetían y sentían jocosidad al pronunciarlo y recalcaban que ese era un nombre raro y que parecía de un artista, entonces al incursionar en el medio artístico decidió llamarse Brawell.

Al preguntarle de sus inicios, Brawell declaró que su camino en la música empezó el 30 de junio del 2019, ese día se despertó con un deseo inexplicable de crear música, grabar algo y explorar dicho arte.

“Nunca se me había ocurrido, ni había pensado en ser artista urbano y mucho menos crear música, es allí donde le comento a un amigo que tiene un estudio en casa que si podría grabarme unas voces sobre un instrumental que había escuchado en YouTube, luego de grabarlo tenía el temor de lanzarlo a las diferentes plataformas digitales evitando un rechazo y burla de parte de mis amigos, pero lo hice y tuve buena aceptación”.

El artista platicó que a medida que fue pasando el tiempo, fue buscando la perfección en los sonidos, tanto en la voz como en las pistas, y en ese momento conoció a su productor "La Clave", quien ha sido guía y colaborador del proyecto Brawell desde el día 1, ofreciendo calidad y colores diferentes en cada uno de los temas que ha lanzado hasta el día de hoy.

De las dificultades que ha tenido que enfrentar, Brawell dijo “la música es muy bonita, pero como todo en la vida tiene sus cosas buenas y otras no tan buenas, he perdido amigos, me he sacrificado y he dejado de hacer cosas para lograr mis objetivos, cada día trato de ofrecer lo mejor de mi para diferenciarme y encontrar un nicho de mercado que conecte conmigo y con mi música y se sientan identificados”.

“Es un trabaja arduo y no solo de un día, requiere de mucho tiempo y costo y no todos están dispuestos a pagarlo”, añadió.

Manifestó que en su caso la música es el arte de conectar con las personas, que estás se identifiquen con el mensaje que les está ofreciendo y que de una manera u otra quede algo de él en ellos, que pueda influir en su día a día, sea una sonrisa, un pensamiento, un sentimiento o una acción.

Brawell busca transmitir a través de su música alegría para las personas, ayudándolas si se encuentran pasando por algún momento difícil, aunque sea unos minutos, a olvidar las angustias y penas.

Finalmente el cantante aconseja a las personas que quieran iniciar en la música, que lo hagan de la mejor manera que puedan, con un estilo único y con amor para lograr que sea más fácil.

Redes sociales:

Instagram: @brawellofficial

YouTube: @Brawell

Facebook: Brawell