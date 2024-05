Celebra el “Día Star Wars” en El Museo Estelar con más de siete mil piezas de la franquicia

Las arenas de Tatooine, los pasillos de la Estrella de la Muerte, la vegetación de Endor y la nieve de Hoth convergen a lo largo de cada uno de los rincones del Museo Estelar, un lugar que rinde tributo a la franquicia “Star Wars” y al coleccionismo, ideal para visitar este 4 de mayo, “Día de Star Wars”.

Vitrinas con cientos de figuras hipnotizan al público, cuyos rostros muestran atención, curiosidad y asombro por las piezas que están frente a sus ojos. Los personajes de la saga original como “Darth Vader”, “Yoda”, “Luke Skywalker”, “Obi Wan Kenobi” o “Chewbacca”, y los más recientes como “El Mandaloriano”, “Grogu” y “Ahsoka Tano”, están representados en la colección, en el sitio que abrió en octubre de 2019.

Si bien el museo es atractivo para los seguidores más arraigados de la saga creada por George Lucas, también da la bienvenida a aficionados, e incluso a gente que nunca ha visto una de las más de 10 películas que se han estrenado desde que “Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza” llegó a las salas en el lejano verano de 1977.

“Esto empezó porque todo se tenía guardado en una bodega juntando polvo. A la hora que vieron la cantidad de piezas que había, que son muchísimas y que esa colección se estaba desperdiciando, surgió la idea”, mencionó Guillermo Navarrete, gerente del museo, que exhibe la colección más grande de América Latina, y cuyo propietario es anónimo.

“De ahí salió la idea de compartir esto para fans y para no tan fans también, porque hay gente que no le gusta mucho o no conoce pero llega aquí y ve a “Grogu”, o a figuras que son personajes de Disney, pero vestidos como personajes de “Star Wars” y encuentran algo entre toda la cantidad de cosas que hay aquí que les gusta, y ya salen con la espinita de ver las películas, las series, o las caricaturas”, añadió el gerente, que ocupa dicho cargo desde hace dos años, aunque ha estado cercano al proyecto desde el inicio.

“Ayudé a armar esto y después de la pandemia se me ofreció la oportunidad de estar aquí como gerente. Dije que sí, obviamente yo soy fan también de ‘Star Wars’, crecí con las películas y sí puedo decir que me gusta mucho”, comentó.

UNA EXHIBICIÓN DE OTRA GALAXIA

El Museo Estelar, montado en una casa particular con dirección en Santa Margarita 519, colonia Insurgentes San Borja, alberga una colección de más de siete mil 500 piezas “y contando”, apunta Guillermo Navarrete, pues cada día es un buen momento para hacerla crecer.

“Raro es el coleccionista que dice yo aquí pinto mi raya, ya paro, ya no compro. Al contrario, lo que se busca siempre es incrementar la colección”, menciona. “Es muy bonito buscar las piezas en donde están más baratas o las exclusivas”.

Las miles de figuras de acción, juguetes, dioramas, estatuas, bustos, cascos, naves y props, están divididos en más de 10 salas, que empiezan por las primeras figuras lanzadas de 1977 a 1985, por la marca Kenner en Estados Unidos, cuya versión mexicana fue fabricada por Lili Ledy, algunos de éstos de los más raros en el mundo, por ejemplo, el personaje “Jawa”, que a diferencia de su versión estadounidense que tiene capa de vinil, el nacional tuvo una capa de tela, un rasgo que podría parecer insignificante, pero que para las coleccionistas es una particularidad importante.

En cuanto a las marcas presentes, se encuentran con figuras de todos los rangos, desde juguetes que están al alcance de un niño, hasta las piezas más especializadas en el ámbito en cuanto a precio, tiraje o materiales.

Algunas de ellas son Hasbro, Disney, Lego, Hot Toys, las antes mencionadas Kenner y Lili Ledy, piezas hechas por diseñadores que no son de producción masiva, o incluso coleccionables particulares por ejemplo, un mechón del traje de “Chewbacca” usado en una película y un busto de un “Death Trooper” que no estuvo a la venta. “Se lo regalaron a los miembros de filmación de la película “Rogue One”, y uno de esos está aquí”, afirmó Navarrete.

La colección Vintage no es la única en la exhibición, pues ésta también comprende las colecciones “Power Of The Force”, vendida de 1995 al 2000; “The Vintage Collection”, fabricada desde el 2010 a la actualidad; “The Black Series”, “The Legacy Collection”, entre otras que lucen a la perfección desde las vitrinas, dado que el dueño es considerado un coleccionista “completista”, lo que quiere decir que cada serie está íntegra de inicio a fin.

RECUERDOS DE LA INFANCIA

Frecuentar y tener la oportunidad de trabajar en el Museo es para Guillermo Navarrete un privilegio, a través del que mantiene una conexión con los personajes creados por George Lucas, a los que descubrió desde que era un niño.

“Tengo 31 años, me tocó el relanzamiento de las películas en los 90. Entonces te puedo decir que sí me tocaron las tres trilogías y las vi así en orden. Ya para las secuelas, pues ya era yo un hombre hecho y derecho”, menciona.

De los nueve episodios lanzados hasta el día de hoy, Guillermo tiene aprecio especial por uno de ellos. “Me trae muchos recuerdos bonitos el “Episodio III”. Lo fui a ver con unos primos y con mi papá, me acuerdo de que fuimos a Polanco, lo que antes era el Cinemark de Cervantes Saavedra. Cada que iba decía un día menos, un día menos, hasta que se llegó el estreno. Es muy buena película, la verdad, aunque en su tiempo no fue muy valorada”.

UNA EXPERIENCIA AMISTOSA

Desde su inauguración la visita al Museo Estelar se ha mantenido sin ningún costo, un hecho que mantiene al recinto alejado del lucro y más cerca de una experiencia que significa un punto de encuentro para la comunidad.

“Para venir sólo les pedimos que hagan su reservación en la página de Internet, sin lucro. Esto es como si un amigo tuyo te invitara a su casa para que vea tu colección. Nunca se ha buscado ni se buscará el lucro de ninguna forma”, aseguró Guillermo Navarrete.

En ese sentido, el Museo Estelar también recibe donaciones de sus visitantes, aunque es difícil encontrar algo que no está en su colección. Una de ellas, es un set del “Halcón Milenario” de Lego. “Un visitante vino, le gustó mucho el museo, nos dijo bueno, yo tengo un “Halcón” de Lego, ya no me cabe en mi casa, se los voy a venir a dejar aquí”, bromeó el experto.

El Museo Estelar permanece abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 12:00 a 17:00. Por seguridad y control, las reservas están limitadas a 10 personas por hora y se pueden registrar en el sitio web https://museoestelar.com/reserva-cita/