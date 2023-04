Denunciaron al polémico conductor y youtuber Adrián Marcelo

En las últimas semanas hemos sabido que Adrián Marcelo se ha involucrado en diferentes escándalos y ahora una joven expresó a través de sus redes sociales un presunto abuso por parte del conductor, con una serie de fotografías, contó su experiencia y cómo ocurrieron los hechos.

Carolina Lerma, nombre de la joven, compartió en su cuenta de instagram cómo ocurrieron las cosas, destacando que aunque tuvieron una relación sentimental, esto sucedió cuando ya no la mantenían, en esa ocasión ella quiso hablar con él para dar vuelta de página a su historia.

A decir de la joven, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2022 “tuve un encuentro con Adrián Marcelo, él sugirió vernos en un departamento a lo cuál yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve. Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”, cuenta

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos... Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, expresó Carolina.

“Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra”, agregó.

Cabe resaltar que, además de señalar a Marcelo, también figura el nombre de otro joven, a quien Carolina señaló como su mejor amigo, hace algunos años.

La joven destacó que decidió levantar la voz, por su propio bienestar y con el fin de que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más; también, hizo énfasis en que no busca “dañar la imagen” del conductor, sino hacer que se haga justicia.

“Lo hago por mí, para poder sanar, y por todas esas mujeres que como yo han sido víctimas de violencia de género... No estamos solas, la empatía y unión es lo que nos hace fuertes para ayudar y que de ser posible esto no le pase a ninguna más”, dijo.

Hasta el momento, el influencer no se ha manifestado sobre esta denuncia, pues ha decidido mantenerse al margen.