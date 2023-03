Tras ser acusado de abuso sexual, Kalimba envía comunicado

En nuevo lío se metió el cantante Kalimba Marichal, tras darse a conocer en días pasados una fuerte declaración por parte de la también intérprete Melissa Galindo con quien tuvo una relación laboral hace poco más de tres años a través de su disquera.

Melissa Galindo decidió hacer público lo que le ocurrió en 2020 con el intérprete de "Tocando Fondo", haciendo fuertes declaraciones: “Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”.

Melissa aseguró que posterior a un concierto en Monterrey donde ella abrió su show todo el equipo fue a cenar, tras tomar algunos tragos la cantante decidió irse a su hotel, aseguró a través del live, “Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, contó.

Luego comenzó a relatar una serie de sucesos que le ocurrieron con el cantante donde fue firme al acusarlo de tocamientos indebidos, hostigamiento y amenazas.

En el live detalla todo lo vivido y cómo a través de su abogado decide ir a la notaría para finalizar el contrato laboral que mantenía. “Le conté todo al abogado, fuimos con una notaría, el contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato, después me mandaron una lista de lo que supuestamente debía, pedí facturas y nunca me llegó, entonces todos los precios estaban ultra inflados (...) lo que quiero que quede con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar”, dijo firme.

Tras la noticia que corrió como pólvora hace unas horas Kalimba envío un comunicado a través de su cuenta personal de Twitter, donde niega categóricamente los hechos, asegurando que él tiene pruebas para desmentir tal acusación ante las autoridades por medio de su equipo legal quienes ya iniciaron el proceso.

En el mismo documento dijo estar a favor de los movimientos que le dan voz a las mujeres pero que ve con tristeza como estos se utilizan de manera incorrecta para venganzas, buscando beneficios tanto económicos como judiciales.

Y sentenció que comenzará a ejercer acciones legales por la difamación de la que es objeto, incluso a quien replique la información sin salvaguardar su identidad y sus derechos.

Finalmente el comunicado menciona que el hermano de M'Balia no dará más declaraciones al respecto y todo lo llevará por la vía legal.