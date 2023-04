Karla Souza denuncia actitud machista en pleno vuelo

Recientemente se dio a conocer la noticia en la que la actriz y protagonista de la película “La caída”, Karla Souza, denunció ser víctima de recibir amenazas por parte de altos funcionarios de la Federación Mexicana de Natación. Ahora, la actriz mexicana y también protagonista de “Nosotros los nobles”, habló en el podcast del Roberto Martínez, que durante un vuelo insultó a un famoso cantante por una actitud machista.

Durante el podcast, en el que se trataban temas relacionados con el acoso y el machismo en la industria del espectáculo y del deporte, la actriz recordó una anécdota al respecto en la que narra que durante un vuelo que tomó de los Ángeles a la Ciudad de México, se encontró con un famoso cantante y entre la conversación, la actriz lo acusó de machista.

Celebridades Denunciaron al polémico conductor y youtuber Adrián Marcelo

“Me toca en el avión un cantante muy famoso, que no voy a decir quién es, pero me cuenta su historia. Nada más te estoy hablando como un doble estándar muy cagado en México que yo digo, no es cagado, me enfurece. Le empecé a decir muchas cosas y no lo conocía, lo acababa de conocer”, dijo.

En la conversación, la actriz cuenta que el cantante le estaba siendo infiel a su esposa durante varias ocasiones pero cuando éste se enteró de que también la esposa tenía un amante, el famoso cantante optó por dejar a su expareja.

“Él cacha que su esposa con la que no tiene relaciones hace dos meses, la cacha que no está en el lugar en el que le dijo que iba a estar y está ella pintándole el cuerno a él. La cacha y se divorcia, se divorcia porque no se puede sacar de la cabeza el hecho de que otra persona esté teniendo relaciones con su esposa”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el podcast del famoso youtuber Roberto Martínez, la actriz critica fuertemente al machismo en México como un fenómeno que aún se sigue normalizando. El tema de género, dice la actriz, es algo que le enfurece bastante, que “le prende”.