Dalú; con el mismo sueño

Para Dalú, quien resultó como la gran triunfadora de la última edición del reality show La Academia, ser parte de este programa representó una ventana para que el público pudiera conocer su proyecto, que inició mucho antes de ser elegida como una más de los estudiantes.

“Yo ya tenía mi carrera y tenía claro que quiero hacer música original, (...) mi papá es parte de mi equipo y siempre ha estado conmigo, ahora también tengo al director Héctor Martínez y a Arturo López Gavito que van a estar haciendo el management”, señaló Dalú sobre su ambición de continuar como compositora y con su proyecto 100% pop.

Con respecto a su triunfo aseguró que sigue sin creerlo, pero sí disfruta vivir libre de ser vigilada las 24 horas. “Es bonito ya no traer micrófono ni tener que estarnos cuidando todo el tiempo, aunque llegó un momento en el que ya ni nos importaba”, compartió.

Sin embargo, lo que sí agradece de esta experiencia es la seguridad que le brindó. “[Lo que cambió fue] el amor propio y creer en mí (...) A la Academia llegué con muchos clichés, miedos e inseguridades y falta de respeto hacia mi proyecto, porque dudaba de lo que me decían, a pesar de que me iba espectacular los domingos y en las revisiones mis maestros me decían cosas positivas, con un solo comentario negativo que me hacían, ponía todo en tela de juicio; aprendí a dejar eso de lado y a respetarme”.

Con esta nueva perspectiva, asegura que su meta y sus sueños no han cambiado, pues continuará haciendo música que cuente historias con un estilo propio –no algo impuesto– para ser una “artista real”.

“No tengo límites porque siempre que escale una montaña voy a querer subir a una más alta, porque la música traspasa fronteras y yo como compositora escribo canciones en español y en inglés, entonces también me gustaría saltar al mercado americano”, contó.

Sin máscaras

Tal como lo dijo Alexander Acha como parte de sus opiniones como juez, la gente ahora ya sabe que Dalú es muy enamoradiza, además de haberla conocido en sus mejores y peores momentos, cuestión que visualiza como algo positivo.

“Es una plenitud el saber que me mostré, y aún así la gente levantó la mano y dijeron tú mereces esto y te apoyamos; entonces eso es lo que más me llena de emoción y nostalgia, y cada que lo digo se me llenan los ojos de lágrimas porque en verdad saqué lados de mí que no conocía”, compartió.

Asimismo piensa que no tener poses fue lo que permitió que el público conectara con su emoción; “creo que fue la transparencia y aquello del empoderamiento femenino, porque tienes que levantarte; no tienes tiempo de quedarte en el piso y esperar a que un príncipe azul venga a rescatarte, uno mismo debe luchar por sus sueños y creo que eso es algo que dejé muy claro”.

Finalmente aseguró que aún no tiene claro si lanzará un disco u optará por dar a conocer sencillos poco a poco, pero sí promete seguir cerca de sus fans a través de sus redes sociales, que fungirán como la cámara que los enlace para buscar más escenarios por pisar.

“Para mí el escenario representa honestidad, respeto y mucho ego, porque ahí debes dejar esa personalidad tímida, las dudas sobre qué va a pasar o los pensamientos que dicen: ‘no puedo ser así porque me van a juzgar’, todo eso debe quedarse abajo. Es un espacio imponente y si no te la crees, te come”, puntualizó.