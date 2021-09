Elton John sacará un nuevo álbum, compuesto durante el confinamiento

La superestrella del pop británico Elton John anunció el miércoles que el próximo mes sacará un nuevo álbum titulado "The Lockdwon Sessions", compuesto durante el confinamiento con un abanico de artistas.

El disco, de 16 temas, saldrá a la venta el 22 de octubre. Contará con diez nuevas canciones, incluyendo colaboraciones con artistas como Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder y Stevie Nicks.

"Lo último que me esperaba hacer durante el confinamiento era hacer un álbum. Pero, a medida que la pandemia avanzaba, surgieron proyectos puntuales", explicó Elton John.

"Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse a distancia, por Zoom, algo que, evidentemente, nunca había hecho antes", contó el intérprete de "Your Song" y "Candle in the Wind". Otras sesiones "fueron grabadas siguiendo unas reglas de seguridad muy estrictas, trabajando con otro artista pero separados por pantallas de cristal", añadió.

"Pero todos los temas en los que trabajé eran verdaderamente interesantes y variados, cosas completamente distintas de aquello por lo que se me conoce, cosas que me hicieron salir de mi zona de confort [para adentrarme] en un territorio completamente nuevo", dijo.

Elton John se despedirá de los escenarios en Europa y en Norteamérica en 2022.

El cantante, de 74 años, empezó su gira de despedida, llamada "Farewell Yellow Brick Road" en 2018, y preveía más de 300 fechas en tres años por todo el mundo, pero se vio trastocada por la pandemia de coronavirus.

La gira empezará en mayo de 2022 en Fráncfort (Alemania) y terminará seis meses después den Los Ángeles (Estados Unidos), tras haber pasar por Europa, en ciudades como Milán, París y Liverpool; y América del Norte.