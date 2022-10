Muere la mamá del cineasta Guillermo del Toro

La madre del director de cine y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, falleció este sábado, confirmó la Universidad de Guadalajara que envió condolencias al autor de Pinocchio y La Forma del Agua.

Dos días tenía Del Toro sin usar sus redes sociales y se presume que ya estaba en la ciudad de Guadalajara, a donde viajaba al menos una vez al mes a la casa de sus padres y al barrio de Santa Tere, justo para visitar a su mamá.

La salud de doña Guadalupe Gómez había ido a menos desde el 26 julio del 2018, cuando su esposo y padre de Guillermo, don Federico del Toro, murió a los 90 años de edad.

Incluso el día de su cumpleaños, 9 de octubre, Guillermo del Toro agradeció las felicitaciones y confesó que estaba pasando por un momento difícil estos días. "Los buenos desesos son bienvenidos", escribió en Twitter.

A difficult moment these days. Good thoughts are welcome. Pasando por un momento dificil estos dias. Los buenos deseos son bienvenidos. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2022

Doña Guadalupe fue fundamental en la carrera de Guillermo. Fue actriz y protagonista de "Doña Herlinda y su hijo", película dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Su última aparición fue en esta obra publicada en el año de 1985.

La Universidad de Guadalajara emitió la noche del sábado un comunicado para unirse "a la pena que embarga al gran cineasta, impulsor de los estudios cinematográficos en esta casa de estudio".

“Hacemos extensivas nuestras más sentida condolencias a su apreciable familia y amigos”, agrega el escrito divulgado por la máxima casa de estudios.

El Festival de Cine de Morelia, donde se exhibirá por adelantado la película Pinocchio del jalisciense -se estrenará en diciembre a través de la plataforma Netflix-, también hizo lo propio.

