Taller del Chucho: los genios mexicanos de la animación detrás de Pinocho

Una de las misiones más recientes de Guillermo del Toro es impulsar la animación mexicana. Su apuesta para esta labor fue el Centro Internacional de Animación Taller del Chucho, situado en Zapopan, Jalisco, donde se realizaron parte de las escenas de su adaptación en stop-motion de Pinocho.

“Ese fue nuestro primer proyecto, es nuestra carta de presentación ante el mundo, y es la mejor que puede haber”, comenta Angélica Lares, directora del estudio. “Nos dio la oportunidad de trabajar con nuevo talento, uno de los animadores que trabajó con nosotros, Sergio Valdivia, fue invitado a colaborar en la producción en Estados Unidos”.

Con Pinocho, Guillermo del Toro demostrará el talento de México en la animación

La creación de esta cinta arrancó en 2020, y fue hace tan sólo unas semanas que se dieron a conocer las primeras imágenes. Los siete artistas principales que colaboraron en la cinta son Rita Basulto, Sofía Carrillo, Carla Castañeda, René Castillo, León Ferández, Juan Medina, Luis Téllez, quienes son parte del equipo del Taller del Chucho.

Por órdenes de Netflix, no pueden revelar detalles sobre el proceso de creación de los escenarios ni de los títeres, pero Angélica celebró todo el apoyo que recibieron por parte de Guillermo del Toro.

“A él también lo consideramos de casa, estamos hablando de un cineasta tapatío, que en algún momento voltea la mirada y sabe del talento que hay aquí, de estas nuevas voces y estas nuevas generaciones”.

Y continuó: “El trabajo con él siempre ha sido muy generoso, tanto en el tema de la creación de los espacios, como de la animación. Siempre hubo una conversación cercana y retroalimentación, eso también permitió que desde este lado se propusiera. Este diálogo fue muy enriquecedor para ambas partes”.

Forman nuevos talentos

Con la finalidad de seguir descubriendo talento para futuras producciones, y contribuir a la formación de nuevos cineastas, desde inicios de 2022 han realizado una serie de talleres de producción, preproducción, conceptualización, desarrollo, producción ejecutiva y post producción, que han tenido una gran respuesta.

“Es interesante generar nuevas voces de animadores, creativos y especialistas en el tema de animación. Desde enero de este año hemos hecho alrededor de 15 talleres, y tenemos proyectado a finales de septiembre realizar 29 más”, comparte la directora.

Además de Pinocho, colaboraron en la cinta Goya, que se presentó con gran éxito en el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), y próximamente tienen contemplado participar en 19 producciones más, en un lapso de dos años, algunas ya pactadas y otras en proceso de concretarse.

Sus proyectos van desde largometrajes nacionales e internacionales, hasta cortos y comerciales. Asimismo, no descartan incursionar en el live-action, pues les gustaría aprovechar todos los recursos que tienen.

Reciben reconocimiento internacional

El animador mexicano Cruz Antonio Cortés, quien formó parte del equipo de animación de ganador del Oscar por la cinta Spider-Man: Into de Spider-Verse, visitó recientemente las instalaciones del Taller del Chucho, y aplaudió el trabajo que se está realizando.

“A partir de hoy se cambió mi visión de la animación en México, no porque no tengamos buenos talentos, sino porque apoyar una película animada en México es difícil y costoso y no toda la gente se quiere aventar el paquete, pero ellos lo están logrando”, explicó el animador a El Sol de México, previo a una conferencia que ofreció hace unas semanas dentro del marco del FICG.

El originario de Iguala, Guerrero, agradeció que a través de esfuerzos como este, que se realizan de la mano de grandes cineastas, se está dando mayor visibilidad al trabajo detrás de cámaras, algo que es un gran impulso dado el contexto que rodea a la industria a causa de la pandemia.

“Cuando llega la pandemia pensé que nos iba a ir súper mal, pero hacer películas animadas es más sencillo en cuestión de que no debes juntar a todos los actores ni hacer pruebas de Covid”, bromeó Cruz Antonio Cortés.

“Este tipo de animación no se ve en otro lado, porque no se arriesgarían a hacer algo así. Y esto es lo padre, ver cómo crece un tipo de animación destinada a adultos”, finalizó el artista.