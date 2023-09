Hay Hooligans para rato

El grupo “Los Hooligans” se presentó con éxito en San Juan del Río, en la pasada celebración del día de los abuelos. En esa ocasión brindaron un concierto donde recordaron sus éxitos del pasado, en el rock and roll mexicano, poniendo a bailar al público cada una de sus canciones.

En México, estamos por cumplir 70 años de rock and roll, y la agrupación está por cumplir 64 años de haber iniciado, y es en este año, mantienen la tradición de continuar con los éxitos de los 60.

Gossip Vive el grito musical este mes patrio

“Como toda institución hemos cambiado de elementos, principalmente se sigue conservando la esencia, el ritmo y el sonido, y la gente sigue cantando y divirtiéndose con nosotros. Estamos muy contentos de estar en San Juan del Río, donde siempre hemos sido bien recibidos” son las palabras de Tony Cisneros, quien ahora dirige al grupo.

“Hace un año que dirijo la última alineación como director artístico y musical, y pues el reto ha sido mantener el grupo vigente, introducirlos a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, y a los nuevos fans, así como mantener vigente el sonido”.

EL ROCK ES UN DEPORTE

Charlie Novel, quien es el cantante original de la agrupación, afirma que a pesar de estar conscientes de que todo va evolucionando en la música, el rock and roll como el tango, no tiene edad ni tiene tiempo.

“Afortunadamente, el rock and roll es un ritmo que está en el gusto de la gente, y no solo en nuestra generación, sino que también tenemos fans de 3 o 4 años, se saben las canciones. Esta profesión nos ha permitido conocer nuestro país, y recorrer Estados Unidos, Centroamérica, y Sudamérica, además de estar en contacto con la gente. Hacemos una simbiosis, nosotros hacemos el 50% y el público el otro 50%”.

OMG! La Camerata Metropolitana se desvincula de concierto de Ricky Martin

En este momento de su carrera, “Los Hooligans” son parte de un show que se presenta a nivel nacional, en el que están los grupos más representativos de esa época, como “Los Rebeldes del Rock”, “Los Locos del Ritmo”, y “Los Hermanos Carrión”, entre otros.

“Mi nieto tiene 21 años, y me dio mucho gusto que el otro día, me enseño un video de la obra “Bule Bule”, en donde al final interpretan la canción de “Agujetas de color rosa”, y unos niños bailaron y corearon la canción. El rock and roll es vida. Yo desayuno, como y ceno rock and roll” fueron las palabras de Arturo Morales, el tecladista del grupo.

La canción que más emociona a los elementos del grupo, y al público, es “Al final”, pues es una canción que está dedicada a un ser que está lejos o que ya no está en este plano y que ellos dedican a los compañeros de profesión que han fallecido.

“Es una canción que emociona al público, y que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Siempre se la dedicamos particularmente a los compañeros rocanroleros que ya nos abandonaron, como Manolo Muñoz, Toño de la Villa, y Luis “Vivi” Hernández, pero también hay muchos familiares que se fueron por la pandemia, entonces siempre nos llena de una gran emoción tocar esta pieza” confiesa Charlie Novel.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El rock es un deporte y hay que practicarlo”, confiesa Tony Cisneros, quien afirma que hay Hooligans para rato, pues están estrenando una tercera generación de músicos, que dará para otros 65 años.

“A nosotros como artistas nos toca la diversión, a los jóvenes le diría que estudien, prepárense, amen la literatura, la historia y el rock and roll” concluye Charlie Novel.