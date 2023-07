Hay que buscar al público: Leo Zimbrón

El productor Leonardo Zimbrón impartió una clase magistral ante estudiantes del diplomado El negocio de las ideas, impartido por Canacine. En dicha charla, dónde estuvo acompañado por el director Juancho Cardona, habló acerca de cómo establecer una conexión con las audiencias.

En entrevista con El Sol de México, Zimbrón, responsable de éxitos del cine y la TV como Nosotros los Nobles y Se rentan cuartos, explicó que no existe una fórmula, pero parte de la labor creativa radica en estar pendientes de más tendencias, y anticipar qué buscará el público en un futuro.

"De repente a lo mejor te encuentras una historia cotidiana del día de hoy, muy presente, que a lo mejor hace dos años no habría existido, pero hoy existe y está en boca de todos. Hay que ver dónde está el público, qué piensan y qué les gusta. Hacia dónde van, y tratar de proyectar esos gustos. Cualquier idea que se me ocurra hoy, no saldrá a la luz en menos de dos o tres años".

En su experiencia produciendo otros títulos como Mentada de padre y Los minutos negros, ha observado que otra de las claves para establecer ese vínculo con el espectador se reduce a narrar buenas historias.

Para ello, considera necesario contar con un buen equipo creativo, que esté dispuesto a colaborar para llevar la idea original a buen puerto. En términos de narrativa, opina que los personajes bien construidos son la piedra angular de una historia memorable.

"Personajes que cautiven, escritos de manera excepcional en papel, y luego encontrar al actor o actriz que los represente. A veces no es hallar al más famoso, sino al talento único que le va a dar algo a ese personaje y lo va a hacer especial. Hacer esa primera película es difícil, pero a veces es la apuesta correcta. Porque esa expresión y esas caras del artista adecuado, hacen la diferencia".

Dado el amplio catálogo que existe hoy día en más distintas plataformas de streaming, Leonardo Zimbrón subrayó que si bien siempre se ha buscado la atención de la gente, hoy el desafío es mayor, por lo que más que nunca, hay que saber contar las historias correctamente.

"El reto de hoy tiene una saturación enorme de ideas, hay mucha oferta, muchas cosas que se les presentan y capturar la atención de la gente es difícil. Hay que sobresalir de alguna manera, pero creo que la creatividad siempre encuentra sus maneras", finalizó.