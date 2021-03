Humbe invita a sus fans a cantar para su disco Entropía

Desde el lanzamiento de su primer disco en 2017, Humbe empezó a cosechar una fiel legión de fans en las redes sociales. Hoy ya cuenta con un millón de seguidores en Tik Tok y más de un millón y medio de escuchas mensuales en Spotify.

Muy emocionado y sonriente, el cantante platica vía zoom que sus seguidores formaron parte de su nuevo disco Entropía, al haber inspirado el tema Veinte. "En la canción hay una frase que dice 'Te juro que te voy amar', que comencé a escribir con ellos en Tik Tok hace un tiempo, y la agregué finalmente a esta canción".

Humbe ríe al hablar acerca de la importancia que tiene para él mantener los pies en la tierra, porque no se considera un ser inalcanzable para el público. Por el contrario, siempre que se sienta frente a la cámara para compartir su trabajo, tiene en mente el hecho de que un artista se debe a sus seguidores.

"Siempre he visto este negocio como el más recíproco de todos, yo doy música y ellos me dan todo el apoyo", señaló. "A mí nunca me gustó ir a un concierto de alguien que no me quisiera dar la mano, o no quisiera tomarse una foto conmigo. No veo la necesidad de hacer sentir así a nadie, y siento que si alguien quiere una foto conmigo, es porque le genero algo y eso es increíble".

Su disco es el producto de un trabajo de casi dos años, en el que realizó un exhaustivo proceso de selección para extraer 11 canciones de un repertorio de alrededor de mil, que ha compuesto a lo largo de su vida. Al ser un disco tan personal, desde el principio optó por producirlo él mismo, por lo que el resultado lo llena de mucho orgullo.

"Toda la esencia del álbum representa mucho la que he tenido estos últimos meses. El álbum de eso trata, sobre cómo tendemos a ver el caos como algo que nos lleva para abajo, pero es algo que nos anima y nos lleva a punto del crecimiento, lo que antes nos molestaba y ya no. Pasa por muchas etapas de mi vida, las cuales no encontré mejor forma más que plasmarlas en una canción y producirlas".

Y aunque todavía predomina la incertidumbre en la industria, Humbe termina la charla con la promesa de que en cuanto se reactiven las actividades va a emprender una gira por muchas ciudades.

"Creo que todo pasa por algo, me emociona lo que va a pasar en un futuro cuando se levante la pandemia, porque el repertorio que tenemos para cantar en un concierto es mucho más amplio e increíble", finalizó.