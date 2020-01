Juan Solo; vive y comparte nueva etapa

Con un nuevo aliento, evolución y mucha más experiencia, el cantautor Juan Solo inicia este 2020 con un renovado estilo, ya que además de haber firmado con la disquera Universal –hace cerca de seis meses–, a finales del año pasado se estrenó como papá.

“Cumplí 36 años y acabo de ser papá, entonces me siento en otro momento de mi vida y para nada quiero ocultarlo, al contrario, siento que es mi momento de mostrar esto (...) porque al final he sido un artista transparente y he podido vivir la complicidad con mi público”, detalla Juan y confirma que está muy contento porque “me tocaba crecer”.

A propósito de esta etapa en la que la creatividad pudiera dirigirse hacia su pequeña Emma, confiesa que lo ha intentado, pero aún no concibe una canción para ella, ya que aclara, las palabras no alcanzan a describir su emoción.

“Lo que sí he sentido es un amor incondicional y profundo y sé que me quiera o no junto a ella, yo voy a estar, me elija o no. Por otro lado, tengo la pila al 300%, y si antes tenía ganas de promocionar mi música, ahora es al triple porque quiero que viva con un papá pleno y con una persona que esté yendo por sus sueños, que ese sea su ejemplo”, comparte.

A propósito de esta labor musical, actualmente puede escucharse su sencillo titulado “A prueba de ti”, canción que asegura se ha convertido en su referente hacia el futuro, ya que al considerarla como la mejor que ha hecho, no puede bajar la calidad que representa.

“Me permitió encontrar grandes sonidos para mi música, explorando un poquito el urbano en los coros y en los versos, la cumbia. El primer verso es casi casi un bolero, entonces tiene una mezcla de música latina; quería que esta canción fuera como un manotazo sobre la mesa luego de dos años de no haber lanzado nada”.





Asimismo asegura que con el aire urbano que incluyó demuestra que no teme explorar otros ritmos o géneros. “No estoy negado a colaborar con ningún representante de la cumbia, del reguetón o del rock porque soy alguien que disfruta la música, incluso he podido participar y colaborar con los Tigres del Norte y aunque no tengo nada que ver con el género regional mexicano, fue algo que disfruté muchísimo”.

En “la industria”

Además de celebrar la alianza que emprendió junto a la disquera Universal Music, Solo asegura que esta alianza le dio la oportunidad de relajarse e ir paso a paso o en este caso, canción a canción. “Cuando era independiente me jugaba toda la vida en la siguiente canción, decía ‘esta es la rola’, pero si al final no terminaba de llegar a donde esperaba, era un poco decepcionante porque ahí se van los ahorros y todo, y ahora me ha servido para relajarme y gozar un poco más”.





Otra de las ventajas que ve el cantautor al ser parte de una casa disquera es la posibilidad de hacer colaboraciones con otros artistas, pero aclara que más allá de esperar a que surjan como una estrategia de mercadotecnia, desea que nazcan de la admiración.

“Me gustan estas alianzas que surgen del cariño que tenemos entre artistas, y que al final descubrimos que somos compañeros de viaje porque vamos para el mismo lugar: entrar al corazón de la gente, ojalá que se den porque sé que eso me puede llevar a que otros públicos puedan descubrir su lado romántico conmigo”, vaticina.





Finalmente aclara que contrario a lo que imaginaba cuando llevaba su carrera de manera independiente, actualmente goza de completa libertad creativa.