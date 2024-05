“Las noches son mejores” con Air Supply: Llegarán a Querétaro este 17 de mayo

Graham Rusell y Russel Hitchcock se conocieron en mayo de 1975 durante un ensayo de la ópera rock “Jesucristo Superstar” en Australia. Se hicieron amigos casi da manera instantánea al descubrir que tenían mucho en común: la música, la composición y el amor por los Beatles.

Al poco tiempo comenzaron a hacer música juntos y sus primeras presentaciones fueron en bares y cafés, con solamente una guitarra y las voces de ambos. El nombre del grupo nació de un sueño que Graham tuvo, en el que vio un cartel con luces intermitentes a su alrededor y las palabras Air Supply (Suministro de aire) al centro.

Gossip Air Supply celebrará 45 años de música en Querétaro

Lograron ser teloneros de Rod Stewart y viajar de tour con él por Estados Unidos y Canadá, pero fue hasta 1979 que la fama vino en escalada tras el éxito de “Lost in love”.

Desde entonces, temas como “All out of love", “Making love out of nothing at all” y “Even the nights are better” han sido reproducidas a lo largo de cuatro décadas, una y otra vez, con la característica voz de contratenor de Hitchcock: “Even the nights are better, now that we're here together, Since I found you”.

Actualmente el dúo se encuentra celebrando su historia en los escenarios con el tour The Lost in Love Experience, y este 17 de mayo llegarán a Querétaro.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se presentarán en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas, y los boletos aún pueden conseguirse en taquilla o en la plataforma de Boletea. Los precios van de los 670 pesos a los 2 mil 240.