Los Temerarios, la agrupación que marcó a miles de parejas queretanas

Originarios de Zacatecas en el año de 1977, los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel, junto a su primo Fernando Ángel, Mario Alberto Ortiz y Charly Abrego, juntaron su talento bajo la corriente chicana con el grupo llamado “Conjunto la Brisa”, tocando en reuniones privadas y fiestas de pueblo; sería en la década de los 90 cuando les llegaría la fama con temas de corte romántico como “Eres un Sueño” y bajo la firma de Disa tomaron el nombre de “Los Temerarios”, convirtiéndose en un verdadero hit de la época.

Por aquellos años cuando la euforia de la quebradita con la tecno banda hacían de las suyas, los hermanos Ángel se colaban en las listas de popularidad; los enamorados no perdían la oportunidad de dedicarse canciones en la “hora de las complacencias” en las diferentes estaciones de radio y por supuesto comprar los LP, cassettes y los primeros discos compactos que se vendían en las tiendas como “Grabaciones Selectas”, que se encontraba en la calle 16 de Septiembre, hasta la “piratería” de la Alameda contaba con los éxitos de los zacatecanos.

La euforia de temas como “La Mujer que Soñé”, inspiraron a más de uno para declarar su amor y no había mujer que se resistiera a temas que marcaban el corazón enamorado como “Ven porque te necesito”, entre tantos que escribiría el “Temerario Mayor”, Adolfo Ángel.

En Querétaro los famosos bailes de don Pepe Bailón fueron testigos de lo que este grupo movía entre las miles de personas que acudían a aquellos épicos bailes, donde las mujeres se ponían sus mejores vestidos incluso muchas acostumbraban ir en tacón y los hombres sacaban a relucir los trajes o vestimenta formal para estar ad hoc con su chica.

“Me acuerdo que tenía 16 años y me fui con mis hermanas y mi mamá al baile de los “Teme”, fue en lo que antes era el Estadio Municipal por la Alameda (…) en ese baile me hice novia de un muchacho que me sacó a bailar y años después fue mi esposo, hoy después de tantos años queremos ir a recordar como nos enamoramos”, menciona Alicia García quien dice que desde hace varios meses compró el boleto y fue el regalo de aniversario con su marido con quien está a punto de cumplir 29 años de casados.

“Con los Temerarios me enamoré, me desenamoré, me volví a enamorar y viví mi juventud. Fue una época muy buena donde comenzaba a trabajar en aquel entonces de chofer en el “Taxivan” y traía mi música a todo lo que daba. Entre mi grupo, era el que traía mi camión más arreglado (…) y la música de estos canijos no faltaba; ya cuando terminábamos de echar el viaje nos “parqueabamos” afuera de la gas a escuchar “Tu infame engaño”, “La mujer que soñé”, bueno todas, esas si eran rolas”, recordó Fernando Morales quien comentó a Diario de Querétaro que ya adquirió su boleto, pues indica que aún continúa siendo admirador de los zacatecanos.

Historias hay muchas, las redes sociales se llenan de recuerdos cuando los usuarios comparten alguno de los tantos éxitos que los Temerarios han mantenido a lo largo de su trayectoria musical, misma que se ha convertido en un referente del romanticismo no solo en México, también en la Unión Americana y Latinoamérica a quien Adolfo hizo vibrar con frases que calan hondo: “Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú y no, no podrás nunca olvidarme”.

Su fama trascendió fronteras y sus baladas pronto se hicieron verdaderos himnos e imperdibles a la hora de cantarle al amor y un clásico para quienes sufren la pena de ver a la pareja partir. Su carrera ha sido marcada con los galardones más importantes de la industria musical: Premio Grammy Latino; premio a la trayectoria de los Premios Billboard a la música latina; dos nominaciones al GRAMMY y fueron galardonados con su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, solo por mencionar solo algunos, sin embargo para los hermanos Ángel su mejor premio y el mayor reconocimiento es contar con el cariño del público a más de 47 años de haber comenzado su carrera musical y que su música continúe moviendo las fibras más sensibles de sus admiradores.

Los Temerarios en su gira del adiós pisan tierras queretanas donde admiradores locales y foráneos despiden al grupo de sus amores el próximo 27 de abril en un encuentro donde si algo estará presente es el romanticismo y la nostalgia en uno de los más importantes recintos el Estadio La Corregidora, que será testigo del amor que sus fans sienten y sentirán a través de sus melodías; letras que hasta el día de hoy varias generaciones continúan cantando a todo pulmón, y que sin duda serán por siempre un déjá vu entre los románticos de corazón.

