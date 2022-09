Jorge Fons me enseñó a tejer para plasmar ese realismo a mi personaje: María Rojo

María Rojo aprendió a tejer para una escena de Rojo amanecer. Jorge Fons no sólo la dirigió en la cinta financiada con los ahorros de Héctor Bonilla, sino que, recuerda la actriz, “me enseñó a tejer para plasmar ese realismo a mi personaje; el derecho y el revés, con el hilo que usa para las chambritas”.

En entrevista con El Sol de México, una de las protagonistas de la película que llegó a su estreno en 1989 con escenas editadas por la censura y pudo verse en una versión completa y remasterizada hasta 2019, recuerda al cineasta, cuya muerte fue dada a conocer minutos después del sismo de la madrugada de este jueves.

Lee también: Bardo la hice con el corazón: Iñárritu tras conquistar Venecia con su nueva película

“Con Jorge Fons se nos han ido los tres grandes de la industria cinematográfica mexicana como fueron Felipe Cazals y Jaime Humberto Hermosillo. Al partir Jorge Fons se extrañan a los maestros, se extrañan a los impulsores de cine de autor, que hacían lo posible e imposible para que las historias fueran tan reales”, recuerda quien también fue dirigida por Fons en El atentado.

Fallece Jorge Fons.#QEPD

Extraordinaria su "Rojo Amanecer", estremecedora su "Caridad" en "Fe, Esperanza y Caridad".

"Rojo Amanecer" refleja lo que si era una militarización de un Estado represor y ases¡no.

Momento de volver a verla. pic.twitter.com/u6P3SxLaZT — Cani 🇲🇽🎗 (@CaniBasut) September 22, 2022

“Ellos hicieron y forjaron el cine de autor y ahora ya no están. Rojo Amanecer es una película coyuntural para el cine mexicano por los hechos trágicos del 2 de octubre, porque sí se abre la censura un poco y se ve un caso que antes no se veía en el cine, se toca Tlatelolco (la matanza), que era intocable por años. Nos queda Arturo Ripstein, a quien respeto mucho, hace un cine muy especial, y los jóvenes cineastas, que ponen el nombre de México muy en alto.

“El cine mexicano tiene reconocimiento en todas partes del mundo, con varios premios cada año, es catalogado como de los mejores del orbe y es un dolor muy grande que los que lo forjaron ya no estén, que hicieron grandes películas ganadoras en el Festival de Venecia, en España. Hay casos como Rojo amanecer que no necesitan recomendación, podrán hacer cientos de cintas sobre este tema, pero ninguna como la que escribió el guionista Javier Robles”, agrega la actriz.

“Jorge Fons era un encanto como director, hacía obras maestras como El callejón de los milagros. Me parece que es la cinta más premiada del cine mexicano y reconocida en el mundo; o como Los Albañiles. Sería bueno seguir recordando la coyuntura que hace con su cine Fons”.

Los secretos detrás de 'Rojo Amanecer', la película de Jorge Fons que fue prohibida por el gobierno mexicano



Un gran representante del cine nos ha dejado y estamos hablando de Jorge Fons quien realizó una de las cintas más polémicas de la historia del cine mexicano, pic.twitter.com/OdIZLtLxmq — Tiger Lily 🍂🍁 (@NikozKontoz) September 22, 2022

Como amigo, comparte María Rojo, “era una persona encantadora y mantuvo su vida privada con su esposa Elvia, a quien le mando mis condolencias y un beso muy grande y a quien por cierto conoció y formalizó su relación el rodaje de Rojo amanecer. Fons era una persona con muchas habilidades, pintaba, bailaba, solía encontrármelo en festivales de Cuba. Sin embargo, cuando tenía que ponerse serio y enérgico, era una de las personas más enérgicas. A mí no nada más me enseño a actuar, me enseñó a tejer y también a hacer la sopa de fideos, como digo, era encantador”.

Su último trabajo juntos agrega la actriz, fue El atentado, donde interpreta a la mamá del hombre que atentó contra Porfirio Díaz.

“Como María, le digo maestro Jorge Fons, ‘muchas gracias por lo aprendido de usted y el tiempo que me dedicó siempre, previo a cada uno de mis personajes’. Yo siempre digo que soy lo que soy por mis directores, por lo que me han enseñado como maestros, como también fue Enrique Alonso en teatro cuando me inicié, a los siete años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo soy una actriz hecha en cada rama para la que fui dirigida, como fue en cine con maestros de la talla de Fons, Alcoriza, a quien también quise mucho, Hermosillo. Para el cine mexicano, la muerte de Jorge Fons es una tragedia, ¡lo que ha perdido el cine en estos últimos años! Los tres, Cazals, Hermosillo y Fons, tuvieron la oportunidad de irse a Hollywood, pero prefirieron quedarse en México y los tres abordaron diferentes cines: el cine de corrupción, el cine de crítica social y el cine en el que todos nos vemos reflejados. Y ya los tres partieron”.