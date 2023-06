Melissa Barrera cuenta cómo terminó su exclusividad con TV Azteca

Melissa Barrera, actriz y cantante mexicana, explicó en el podcast de Roberto Martínez, creador de contenido, que tuvo que pagar a TV Azteca para poder terminar su contrato de exclusividad que se le había impuesto desde su participación en La Academia en 2011.

“Creo que a los primeros que expulsaron de La Academia los fueron liberando [del contrato de exclusividad], pero pues a mí, como me metieron luego luego a una telenovela, me quedé en ese contrato. TV Azteca era mi dueño y de hecho me salieron varias oportunidades que no pude hacer porque TV Azteca no me dejó”, comentó Barrera en el podcast.

Los contratos de exclusividad consisten en que una parte, en este caso TV Azteca, tiene la exclusividad para proveer los productos o servicios específicos en un área determinada, mientras que la otra parte no puede trabajar con alguna otra empresa que ofrezca productos o servicios similares a los que ellos ofertan.

Melissa Barrera es una actriz y cantante mexicana cuyo salto a la fama ocurrió en 2011 tras haber participado en el reality show, La Academia. De ahí apareció en la telenovela “Siempre Tuya Acapulco”, y posteriormente en la serie de Netflix, “Club de Cuervos”.

La actriz explicó que de su primer contrato de exclusividad no recibía ganancias y la empresa tenía el derecho de llevarse el 20 o 30 por ciento de lo que generara por fuera, por ese motivo solicitó modificar ese contrato para que le empezaran a pagar. Al año o dos ingresa al programa de Netflix, Club de Cuervos, con el personaje de Isabel Cantú.

“También fue un rollo pedir el permiso de hacer Club de Cuervos. Creo que el deal fue que Netflix les compró una telenovela para stremear para que me dejaran hacer Club de Cuervos, pero me dicen ‘regresas y haces otro proyecto’, y fue cuando yo ya me quería ir”, agregó.

La actriz explicó que para poder salir de su contrato primero consiguió un manager en Los Ángeles y luego regresó a México a pedir el fin de su contrato. En la empresa se le comentó que como le restaban todavía tres años de vigencia, ella tendría que dar un pago y eso hizo.

Algunos usuarios en redes sociales la han felicitado por “la mejor inversión que ha hecho”. La actriz ha salido en diferentes proyectos de Hollywood, entre los más destacables se encuentra la franquicia de “Scream”, que protagonizó junto con Courteney Cox, Mónica Geller en Friends, Jenna Ortega, Merlina en la serie de Netflix, y Jack Quaid, Hughie Campbell en The Boys.