Niall Horan publica fragmento de un posible tercer single

En su cuenta de TikTok, Niall Horan respondió a un comentario que le pedía que filtrara las fechas de su próxima gira con un “no por ahora, pero muy pronto” y prosiguió a reproducir un fragmento musical de una pista no antes publicada. “Aquí tienen algo nuevo por mientras esperan” agregó en el video.

Desde el 15 de febrero que anunció oficialmente la fecha de lanzamiento para “The Show”, Horan ha publicado dos singles promocionales: “Heaven” y “Meltdown”. “Este álbum es una pieza de la que me encuentro sumamente orgulloso y es momento de pasársela a ustedes para que la hagan suya”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este sería su proyecto musical más grande luego de tres años del lanzamiento de Heartbreak Weather, su segundo álbum de estudio, y de la desafortunada cancelación de su gira mundial por la pandemia de COVID-19.

Hasta el momento sólo ha anunciado su presentación en festivales en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Japón; no obstante, anoche empezó a circular un supuesto line up para el Corona Capital 2023 en la Ciudad de México en dónde el cantante se encontraba junto con The Cure, Kendrick Lamar, Florence and the Machine y Olivia Rodrigo como parte de los artistas que podrían presentarse en noviembre.

Hasta el momento sólo han circulado rumores, ya que se espera que el line up oficial del festival se dé a conocer próximamente en junio.

Niall Horan es un cantante y compositor irlandés que saltó a la fama en 2010 junto Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik en la boyband llamada One Direction. Luego de que anunciaran su hiatus indefinitivo, Horan inició su carrera como solista en 2016 con su primer single, “This Town”. Desde entonces ha lanzado dos álbumes de estudio: “Flicker” y “Heartbreak Weather”.

