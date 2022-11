Noviembre a todo volumen en Querétaro, habrá música para todos 

Con la llegada de noviembre también se presentan algunos de los conciertos más esperados en Querétaro, por lo que las próximas semanas estarán cargadas de música en vivo y a todo volumen.

Por eso te dejamos toda la información que necesitas para no perderte ninguno de estos conciertos en los que habrá de todo; desde reggae, pop y rock hasta música sinfónica, banda, norteña y hasta heavy metal.

Kany García (5 de noviembre)

La intérprete puertorriqueña de temas emblemáticos como Hoy ya me voy y Para siempre, Kany García, llegará por primera vez a Querétaro este 5 de noviembre para presentarse en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, a las 21:00 horas.

Kany se encuentra en medio de su gira internacional El Amor Que Merecemos, pues promociona su último álbum de estudio que lleva el mismo nombre. Los boletos ya están disponibles a través de superboletos.com con precios que varían entre los 560 y los 2 mil 240 pesos dependiendo del área seleccionada en el auditorio.

Cultura Profética (6 noviembre)

Si eres amante del reggae no puedes perderte el concierto de Cultura Profética el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Arteaga a las 21.00 horas, donde tocarán temas como Ilegal, La complicidad, Rimas pa’ seducir, entre otros.

Los músicos se encuentran celebrando sus 25 años de carrera artística, por lo que visitarán varias ciudades de México con su Tour 25 Años Sobrevolando. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma funticket.mx con precios que van desde los 420 hasta los 950 pesos.

Concierto sinfónico Beatles - Queen (11 noviembre)

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro ofrecerá el Concierto Sinfónico The Beatles y Queen, en el que tocarán los temas más exitosos de estas emblemáticas agrupaciones. El evento se realiza para apoyar a la asociación Cáritas de Querétaro, con motivo de su 25 aniversario. Cabe señalar que el Quinteto Britania y el Coral San Antonio compartirán escenario con la OFEQ.

Los boletos pueden adquirirse en eticket.mx, con costos que varían entre los 345 y los 580 pesos.

TrovAbierta (18, 19 y 20 de noviembre)

La música de trova inundará la Plaza Fundadores, escenario que será sede de la primera edición del festival TrovAbierta del 18 al 20 de noviembre. Todas las presentaciones serán gratuitas.

En este evento se reunirán 18 intérpretes de la canción de autor nacionales e internacionales. La cartelera está encabezada por Víctor Manuel, Caloncho, Alejandro Filio y Vivir Quintana. Sin embargo, también forman parte el cartel Mexicanto, Buena Fe, Liuba María Hevia, Leiden, Alejandro Santiago, Gerardo Pablo, Juan Carreón, Charlene Arián, Irina Índigo, Leticia Servín, Fran Espinosa, Julio Rodríguez, Manuel Alcocer y Rebeca Krichevsky.

La Santa Cecilia (18 de noviembre)

La peculiar mezcla entre cumbia, bossa nova y boleros que desde hace años ha caracterizado a La Santa Cecilia, llegará a Querétaro el próximo 18 de noviembre como parte de su gira Quiero Verte Feliz con la que celebran 15 años de carrera artística, y promocionan su último álbum de estudio que lleva el mismo nombre y que fue lanzado en 2021.

Los músicos tocarán en la Sala Arpa a las 20:30 horas. Los boletos están disponibles en arema.mx y los boletos tienen un costo de 700 pesos (Admisión + Meet&Greet) y 350 pesos en admisión general.

Icons of classic rock (19 de noviembre)

Las voces del rock que marcaron las décadas de los 70 y 80 se reunirán por primera vez en Querétaro para ofrecer el Icons Of Classic Rock, un concierto sin precedentes en el que los melómanos podrán cantar junto con Alex Ligertwood, ex vocalista de Santana; Paul Shortinom ex vocalista de Quiet Riot; David Bickler, ex vocalista de Survivor; Fran Cosmo, ex vocalista de Boston; Johnny Edwards ex vocalista de Foreigner; Wally Palmar, vocalista de The Romantics, y Dave Evans, ex vocalista de AC/DC.

El Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez será la sede de este concierto que se realizará el 19 de noviembre a las 20:00 horas. Los boletos están disponibles en showticket.com, los costos varían entre los 906 y los mil 813 pesos con cargos de servicio incluidos.

Sin Bandera (19 de noviembre)

El dúo Sin Bandera se encuentra de gira para promocionar su último material titulado Frecuencia, y por eso los músicos llegarán a Querétaro para ofrecer un concierto en la Plaza de Toros Santa María a las 20:30 horas, en lo que prometen, será una noche llena de éxitos entrañables como Mientes tan bien, Entra en mi vida y Kilómetros, además de temas de su nuevo álbum, como Nadie, Ahora sé y Dime que sí.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de la boletera Eticket, con precios que varían entre los 810 y los 3 mil 295 pesos.

Saratoga (20 de noviembre)

Tampoco faltará el heavy metal, pues la banda española Saratoga llegará a Querétaro el próximo 20 de noviembre con su México Tour 2022, con la que visitarán 12 ciudades de nuestro país para celebrar sus 30 años de carrera.

En Querétaro la cita es en el Club Latino a las 18:00 horas. Los boletos están disponibles en arema.mx con un costo general de 650 pesos y 2 mil pesos en zona vip. Cabe señalar que la banda tendrá invitados como Luzbel, Leprosy, SOYG, Dissaster Machine y 4our Monsters.

Café Tacvba (25 de noviembre)

Después de reunir a miles de personas en su concierto durante el Festival Cervantino, los músicos de Café Tacvba retoman su World Tour 2022, con el que ya se han presentado en países como España, Francia, Alemania, Estados Unidos, entre otros. Como parte de esta gira,con la que buscan reencontrarse con sus seguidores, también llegarán a Querétaro el próximo 25 de noviembre para presentarse en la Plaza de Toros Santa María a las 21:00 horas.

Los boletos pueden adquirirse en la plataforma eticket.com costos que varían entre los 580 y los mil 150 pesos con cargos de servicio incluidos.

OV7 (26 de noviembre)

¿Te gustaría viajar en el tiempo a la década de los 90? Eso puede ser posible en el concierto que OV7 ofrecerá en Querétaro el próximo 26 de noviembre como parte de su Tour 30 años, gira que como su nombre lo dice, busca celebrar las tres décadas de carrera artística de dicha agrupación.

La cita será a las 20:00 horas en el Centro de Congresos, los boletos pueden adquirirse en eticket.com con costos que van desde los 635 hasta los 2 mil 890 pesos, dependiendo de la zona que elijas en el recinto.

Yuri (26 de noviembre)

Nuestra querida rubia, Yuri, volverá a Querétaro para ofrecer un espectáculo totalmente renovado con su Euforia Tour 2022, con el que busca reencontrarse con sus seguidores para recordar los grandes éxitos de su carrera, pero también para promocionar su último lanzamiento de este 2022, llamado precisamente Euforia.

La cita con Yuri y su Maldita primavera es el próximo 26 de noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Los boletos están disponibles en eticket con costos que van desde los 750 hasta los 2 mil 890 pesos con cargos de servicio incluidos.

Feria de Querétaro (24 noviembre al 12 de diciembre)

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022 que se realizará del 24 de noviembre al 12 de diciembre, será uno de los eventos que reunirá a más artistas durante este mes, debido a que tendrá presentaciones tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque.

Aunque ayer trascendió que el Teatro del Pueblo vendería boletos para áreas delimitadas en los conciertos de la Feria Ganadera de Querétaro 2022, los organizadores informaron que como ya es tradición, el acceso será libre solo con el pago del boleto de entrada a la feria, que este año es de 90 pesos.

Solo será habilitada una pequeña área que será destinada a la llamada #ZonaConCausa, que podrán ocupar personas vulnerables del DIF Estatal como adultos mayores, personas con capacidades diferentes y niños de casas hogar, así como invitados especiales ganadores de concursos y los propios medios de comunicación.

“Esta pequeña #ZonaConCausa no interferirá con el área del público, que tendrá oportunidad de llegar frente al escenario y tener cerca a su artista favorito, tampoco tendrá costo ya que la intención es brindar un área digna y segura a quienes ocupen estos lugares”, aclararon.

Los artistas que se presentarán en este escenario son: Julión Álvarez (25 de noviembre), Natalia Jiménez (26 de noviembre), Bronco (27 de noviembre) y Panteón Rococó (30 de noviembre).

Mientras que los artistas que se presentarán en el Palenque de la Feria, cuyos shows sí tiene costo, son: Peque Aguilar el 26 de noviembre a las 20:00 horas, con costos de boletos entre 500 y 3 mil 800 pesos, y Clarín León, que se presenta el 27 noviembre a las 20:00 horas; los boletos cuestan entre 400 y 3 mil 500 pesos. Todas las entradas para las presentaciones en el Palenque pueden adquirirse en boletito.com