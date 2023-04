Nueva temporada: Moisés Suárez, hombre de familia en "Vecinos"

Para hablar del primer actor Moisés Suárez es necesario hacer un recorrido por la televisión mexicana hasta los años 80. Recordar programas cómicos imprescindibles como La carabina de Ambrosio y Chespirito, hasta las famosas series de terror como La hora marcada y La telaraña. El primer actor nacido en Tamaulipas ha dejado esa huella imborrable en el mundo de la televisión, pero es en la exitosa serie Vecinos, donde en los últimos años ha logrado afianzarse en el gusto del público.

Y es que la serie, creada en 2005 por Eugenio Derbez y Elías Solorio, con guion de Jorge Garza, se ha mantenido como uno de los proyectos de comedia más regulares en cuanto a reparto y periodicidad en la proyección televisiva.

A propósito del reciente estreno de la 14 temporada, el actor habla en entrevista con Diario de Querétaro sobre lo que el público podrá ver en los nuevos capítulos.

“Cada capítulo es una historia distinta porque comienza y termina ahí mismo, es decir, no hay una continuidad en otro capítulo. Me llama mucho la atención que los actores y actrices que comenzaron desde el 2005, se han conservado hasta la fecha, incluso, hay actores, como el fallecido Ignacio López Tarso que se unió en esta última temporada y es para mí una satisfacción saber que Vecinos sigue vigente en el gusto del público”, comentó.

Para el actor, ha sido gratificante trabajar con un elenco importante de actores y actrices que se ha mantenido durante las 14 temporadas y eso, lo traduce, en el éxito obtenido como en la excelente relación y camaradería que se respira en los sets de grabación.

“Se ha tenido el acierto en conservar el elenco, a pesar de los desafortunados decesos pero así es la vida y celebro que la producción haya respetado estas ausencias. Creo que los escritores han sido muy ingeniosos en mantener vivo este programa. Me siento muy a gusto en este proyecto porque disfruto el esperar el turno de mi actuación mientras convivo o platico con los actores y actrices cono los que he llegado a mantener una bonita amistad”, asintió.

De acuerdo con el artista, Vecinos ha encontrado ese equilibrio perfecto entre hacer reír con sus chistes y situaciones jocosas, y la reflexión sobre aspectos importantes de la vida diaria.

“El reflejar de una manera cómica la vida cotidiana de gente común es muy atractivo para la gente. Yo creo que las personas que ven este programa, se ven reflejados y los hacen reflexionar en su forma de ser, y seguramente se preguntarán: ¿Así es como me veo? ¿quiero verme mejor? En esencia creo que eso sería la lección, además de ser divertida, creo que los valores están muy bien establecidos, se invita ver las cosas con humor pero también con consciencia”, dijo.

Respecto a su papel en el programa, el actor resaltó el gran impacto que su personaje (Arturo López) puede significar dentro de la esfera social si se le observa como un ser noble, apegado a la familia y que concede las necesidades y caprichos de su esposa. Al respecto, Moisés Suárez platica una anécdota que resume perfectamente las virtudes de este personaje y lo pone como un ejemplo a seguir dentro del núcleo familiar.

“En una ocasión estábamos festejando el cumpleaños de mi suegro en un restaurante, y al terminar, ya íbamos de salida y me abordó el capitán de meseros para preguntarme si yo era Arturo López, le contesté que sí, a lo que él me dijo: `Hay una cosa que quiero comentarle, yo soy como Arturo´. Lo primero que se me vino a la mente fue contestarle: `cómo, ¿eres mandilón?´, y me dice: `no, yo también quiero a mi familia como Arturo quiere a la suya´. Entonces, este personaje invita a la reflexión y me siento humildemente orgulloso de realizar un personaje como Arturo que pueda dejar una gran lección para mucha gente”, asintió.

El actor espera que esta nueva temporada siga siendo del agrado del público y que en algún momento se pueda olvidar de los problemas de la vida cotidiana y preservar la unión familiar.

La serie se transmite los domingos a las 19:30 horas por el Canal de las Estrellas y en repetición por la plataforma Vix.