Miranda Crosgrove, de iCarly, reacciona a libro de su excompañera Jennette McCurdy

El pasado lunes 9 de agosto Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam en iCarly, publicó el libro “I’m Glad My Mom Died” ('Me alegro de que mi mamá muriera'), en el que expuso los abusos y agresiones que vivió a manos de su madre y otros adultos con los que convivió cuando era una actriz juvenil de la televisión. Las reacciones llegaron y una de ellas fue Miranda Crosgrove.

En esta obra, la exestrella de Nickelodeon compartió su experiencia dentro de este ambiente, y reveló que su madre estaba obsesionada con que se hiciera famosa, por eso desde muy pequeña la presionó para que alcanzara esta meta. Esto la llevó a sufrir ansiedad, desarrollar desórdenes alimenticios e incluso a consumir sustancias nocivas.

Lee también: Jennette McCurdy acusa a Nickelodeon de sobornarla para no hablar de abusos

También, ella habló del supuesto abuso sexual que sufrió por parte de un hombre a quien se refirió como ‘el creador’, que se presume es el productor Dan Schneider, conocido por dirigir series famosas, algunas de ellas fueron ‘Drake & Josh’, ‘Zoey 101’, ‘El show de Amanda’ o ‘Victorious’.

La reacción de Miranda Cosgrove y Josh Peck

Luego de que este libro saliera a la luz, algunos excompañeros de McCurdy decidieron pronunciarse al respecto, primero lo hizo Josh Peck, quien se volvió popular a inicios de los 2000’s por co-protagonizar un programa con el cantante Drake Bell.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 35 años subió una fotografía con la también escritora para felicitarla por haber realizado esa obra, e indicó que ella era una de las personas más listas que conoce:

“Mi amiga Jennette McCurdy escribió un libro y sale hoy. Eres muy valiente, divertida y reflexiva como pocas lo son. No podría estar más orgulloso de ella. ¡Ve a buscar su libro, enlace en mi biografía!", detalló Peck.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josh Peck (@shuapeck)

Al poco tiempo, la actriz de 30 años respondió su mensaje: “¡Te amo amigo mío! Gracias por las amables palabras". Hasta ahora, esta publicación tiene más de 576 mil ‘me gusta’, y cuenta con cientos de comentarios.

Por su parte, Miranda Cosgrove, la encargada de darle vida a Carly Shay en el show iCarly, también habló del tema; en una entrevista para The New York Times, ella mencionó que durante su paso por ese programa estaba enfocada en su propia vida y no se percató de lo que estaba atravesando McCurdy.

“Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú. No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días”, indicó.

La relación entre Miranda y Jennette en iCarly

Jennette confesó en su libro que, su madre no dejaba que ella interactuara con Miranda, pues precisó que siempre la consideró una mala influencia por decir malas palabras y no compartir sus creencias religiosas.

“Mi mamá me advirtió que no me hiciera cercana a Miranda porque no cree en Dios. En el set, Miranda decía palabras altisonantes y decía el nombre de Dios en vano como unas 50 veces al día”, expuso en su libro.

No obstante, McCurdy confesó que siempre quiso ser su amiga, pues ella era amable y muy divertida, incluso una vez le mandó una canasta con dulces, ella comentó que en ese ambiente laboral hay mucha competencia, pero Miranda era diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miranda Cosgrove (@mirandacosgrove)

“Me sentía sorprendida de que otra niña actriz fuera tan linda conmigo, por lo regular hay muchos sentimientos de competencia. Este gesto es algo totalmente opuesto”, resaltó: “Cruzaba los dedos para que, a pesar de la timidez de ambas, se desarrollara una amistad entre nosotras”.

Por último, en otro de los fragmentos filtrados de la obra, Jennette mencionó que en secreto chateaba con Miranda para no tener problemas con su madre. En cuanto terminó la serie, ellas se distanciaron, pero siempre mantuvieron una relación respetuosa.

Nota publicada en El Sol de Puebla