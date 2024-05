Nelly Furtado regresa a México y la hieren con comentarios de gordofobia

¿Quién no interpretó 'Party's Just Begun (Again)? Este tema fue el sencillo con el que se dio a conocer Nelly Furtado al inicio de la década de los 2000 y causó sensación entre la juventud mexicana. La cantante canadiense era el sueño de muchos y gracias a su inigualable talento rápidamente se convirtió en una de las artistas favoritas compitiendo con cantantes como Britney Spears y Cristina Aguilera.

La intérprete colocó varios éxitos en las listas de difusión más influyentes en nuestro país, donde realizó algunas presentaciones. Tras casi 15 años de no pisar tierras aztecas y después de un retiro de la escena musical por algunos años para dedicarse a ser mamá de sus dos hijos, Nelly regresó al “Emblema Tecate 2024” en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Celebridades Fans defienden a Nelly Furtado tras críticas sobre su físico

Su intervención era una de las más esperadas y cuando fue anunciada el público enloqueció al volver a escuchar las glorias con las que se consagró

Pero ni su carisma, ni talento pudieron evitar que la gran mayoría de sus fans -tristemente mujeres-, comenzaron a criticar su apariencia física, llamándola “gorda”.

El acto provocó reacciones encontradas en redes sociales pues muchos comenzaron a defender a la Furtado “tiene dos hijos, 45 años, ¿cómo quieren que se vea?, son ridículas ¿ya se vieron ustedes?”, “Ella es hermosa y con un gran talento, a nadie debe importar si luce pasada de peso”, “con ese atuendo rojo se ve fabulosa”, son solo algunos de los post que se pudieron leer en defensa de la cantante.

Nelly Furtado durante su presentación la rompió por su energía, talento y dominio del escenario, temas como “Say it right”, “Promiscuous”, “Fotografía”, entre otros estremecieron a sus fanáticos que no dejaron de corear y bailar los temas como en los viejos tiempos.

Nelly Furtado ha tenido que lidiar con momentos de incertidumbre como cuando fue diagnosticada con TDAH, sus cambios hormonales, entre otras cuestiones médicas, que tal es sea lo que la mantienen con algunos kilos de más, pero eso sí, su talento sigue intacto y pese a las críticas y señalamientos Nelly se impuso en el escenario como las grandes, sorprendiendo gratamente con su participación.