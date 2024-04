¡Otra de Kalimba! Gala Montes lo acusa de humillarla públicamente

Un nuevo escándalo se le suma a la lista que viene arrastrando desde el 2010, al cantante Kalimba, quien se encuentra envuelto en la polémica tras la denuncia por abuso sexual que interpuso Melissa Galindo y que tendría audiencia el pasado 3 de abril en el Reclusorio Oriente de la CDMX, misma que se pospuso para el próximo miércoles 17 de este mes.

A la mala reputación integrante de OV7, un nuevo señalamiento se suma a su historial y ahora es la actriz y cantante Gala Montes quien lo acusa en una entrevista con la periodista de espectáculos Matilde Obregón de haberla humillado públicamente.

En la plática que sostuvo con Obregón, Gala indica que hace tiempo el cantante la invitó a trabajar juntos en su disquera Ark Récords.

“Me invitó a que trabajáramos juntos, pero nunca vi nada claro, un día me invitó a un concierto, yo pensé que cantaríamos juntos, pues teníamos una canción ya grabada, entonces él me dijo que me daría boletos para que fuera con mi familia (…) me saqué de onda pero fui y con la mejor disposición del mundo porque cuando uno tiene ilusiones con su carrera y hay alguien como que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo, con toda la ilusión del mundo, y de pronto que alguien juegue con eso, al menos siento que pega mucho a la autoestima y hiere bastante”, dijo mientras se le cortaba la voz.

Foto: Cortesía / Gala Montes

La actriz del “Señor de los Cielos”, revela que se sintió terrible cuando comienza a escuchar su canción y Kalimba llama al escenario a interpretar su parte a María León, ““De pronto suena nuestra canción (...) y subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia y yo me quedé fría (...) eso me rompió muy gacho porque iba con toda mi familia y mi sobrina, que tenía siete años, me dijo: ‘Me diste pena’. Entonces para mí fue una humillación muy fuerte”.

Gala menciona que eso la quebró y salió corriendo del lugar con lágrimas en los ojos con un sentimiento de coraje y desilusión, pues ella había confiado en Kalimba y a él no le importó humillarla, jugar con su trabajo, sus sentimientos y su autoestima.

La actriz menciona que buscó al intérprete de “Tocando fondo” para pedir una explicación y este nunca la recibió. Hoy comprende que así como ella, fueron muchas las mujeres cantantes que estaban en su compañía que solo fueron engañadas, pues Kalimba solo las utilizó para mejorar su imagen después de las acusaciones que tuvo por presunto abuso sexual en 2010.

Foto: Cortesía / Kalimba

“Me di cuenta que todas las mujeres que estábamos ahí éramos parte de una estrategia porque, después de todo lo que él ha vivido, lo que quería conmigo era (…) yo siempre he sido una mujer que ha peleado las causas justas, los derechos de las mujeres, por mis derechos (...) No hagas cosas buenas que parezcan malas, entre que son peras y manzanas y cómo nosotras como mujeres nos estamos prestando a eso”.