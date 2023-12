Orlando Gamo estrena su disco “Intemporal”

El cantante sanjuanense Orlando Gamo, se encuentra estrenando su más reciente producción discográfica denominada “Intemporal”, un recuento de 10 temas que ha escrito a lo largo de 20 años y con el que hace un recuento de sus historias personales.

“Intemporal es el nombre del disco, y es un sinónimo de atemporal, es decir que no tiene tiempo, algunos de los temas tienen más de 20 años, que decidí sacar del baúl y que los seleccione por el gusto de hacerlos de manera oficial”.

El disco es pop alternativo, y se puede disfrutar en sonido de acetato o bien en formato digital a través del canal de youtube del cantante que se encuentra como “Orlando Gamo”. De acuerdo con el cantante, los temas que crea están cimentados en el amor en contextos diferentes “ya que el amor es el tema central del mundo y lo cotidiano, cada día es tu primera vez, no va haber un día como hoy, y el amor es parte de eso, hay diversidad y distintos colores en el amor”.

Uno de los temas que tiene el disco, es “De papel”, un tema que le ha gustado mucho al público y que habla de que el amor no se mendiga, pues es la historia de una persona que está devastada por el amor, al darse cuenta de que no es correspondido, o la canción “Te encuentro”, dedicada a su padre fallecido.

“Hay una canción que se llama “Nunca volveré”, que habla de la ruptura de una relación muy complicada, donde una persona aguanto de más hasta que llega el ya no, cuando te valoras y te respetas y dices ya basta. “Atada” es otra de las canciones del disco, que habla de cuando una mujer está atada, se viste y habla como la sociedad dicta y todo es falso”.

RECONOCIMIENTOS COMO COMPOSITOR

Orlando Gamo, también ha sido reconocido como compositor, pues algunos de sus temas los han retomado cantantes del género grupero, que además han sido galardonados en premiaciones a nivel nacional como los Premios Ola Grupera en Puebla, donde recibió uno de los galardones.

“Han escuchado mi material en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, También recibí un doctorado por mi música a través de Bellas Artes y me dieron una nominación en la segunda entrega de la Estrella Dorada de México, de la Padrísima FM y traemos varios proyectos de composición”.

Por lo pronto, a inicios del año, Orlando trabajará en la promoción del disco en redes sociales, y trabajará en los videos digitales de las canciones, además de preparar el próximo disco acústico, en el que mostrará una faceta más profunda y que contará con la colaboración de su hermano Tavo Mugica, quien también es productor y arreglista.

“El músico es muy celoso, y yo los invito a dejar eso de lado, pues uno entiende que eso no deja nada. Hay que voltear a ver los talentos regionales y dar like en el material regional para ayudar a los compositores, porque desgraciadamente el talento local no brilla aquí y la historia nos demuestra que hemos estado equivocados”.

