Kari presenta Acoustic Show

Una noche espectacular es lo que prepara la cantante queretana Kari quien el próximo 9 de diciembre se reencontrará con su público para presentar “Acoustic Show”, donde el sentimiento y los buenos momentos estarán presentes en el concierto.

En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro, la intérprete compartió los pormenores de su presentación en Café Suré, “Estaré presentando un show en vivo con canciones que hablan sobre el miedo, podrán escuchar canciones que son parte del disco pero que aún no salen”.

A decir de la intérprete el concierto será en formato acústico “ me estará acompañando un guitarrista, además comparto el show con Diego Isufrida, un cantautor increíble de la Ciudad de México”

Como parte de este encuentro con su fiel público, Kari presenta temas inéditos “Estoy promocionando el pre lanzamiento de mi disco "Sin Miedo", material que he pareado con mucho amor y con una insuperable calidad, pues mi público siempre merece lo mejor”, aseguró.

Kari hace SOLD OUT en su primer concierto en Querétaro, ha abierto los conciertos de Drake Bell, Marco Mares Anthrés y San Juan, donde los cantantes han aplaudido su talento, dejando grandes enseñanzas para la joven cantante. También se presentó en el Festival "Querétaro Experimental", del Municipio de Querétaro donde tuvo dos presentaciones los pasados meses de julio y agosto y donde fue bien recibida por el público.

El próximo 9 de diciembre, Kari hará oficialmente su primer show "Sin Miedo", donde promete una noche espectacular llena de sorpresas “Será un concierto en donde podrás escuchar canciones que hablan sobre el miedo (…) el miedo al fracaso, el miedo al amor.

"Para mi la música es un bote salvavidas (…) me gustaría que este primer concierto pueda serlo para todas las personas que van y que puedan conectar con alguna canción que los haga sentirse menos solos".

Kari mencionó sentirse feliz y agradecida por el gran apoyo de la gente ya que este primer concierto como solista es sold out. "Estoy eternamente agradecida con todas las personas que están dispuestas a tomarse el tiempo de ir a escucharme y de pagar un boleto para hacerlo. También me gustaría agradecer a Nakama Entretenimiento y a Ameba porque la mayoría de las personas que van a ir al show me conocieron gracias a que tuve la oportunidad de abrirle a otros artistas. "

“Sé que soy muy privilegiada de estar haciendo lo que más me gusta y de que haya gente dispuesta a escuchar lo que tengo para decir (…) me gustaría poder inspirar a otras mujeres artistas a que sigan su sueño, a veces el camino independiente es de lo más difícil, más siendo mujer en esta industria, pero este sold out me hace sentir orgullosa de confiar en mí proyecto y de avanzar un día a la vez”, finalizó.

