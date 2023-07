Kari, la rompe en el Festival Experimental 

Ni la lluvia opacó el talento de la estrella queretana Kari, quien con su voz y talento logró echarse a la bolsa al público queretano durante su presentación en el marco del Querétaro Experimental 2023 en el escenario del Jardín Guerrero.

En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro, la artista compartió su trayectoria misma que va en ascenso y es un orgullo para el estado, "comencé mi carrera artística como parte del dueto Heyka en 2017. Llevo 6 años dedicándome a la música y 1 año como solista", indicó la intérprete del género pop e indie pop.

Gossip Kari se abre paso "Sin Miedo" a la música independiente

Kari refiere que sus mayores logros dentro de la música han sido grabar y lanzar un disco de forma totalmente independiente. "Producir y promocionar un disco no es una tarea fácil ya que el artista independiente tiene que ser su propio manager, A&R, Label manager, promotor y Booker (...) me siento muy orgullosa de poder haber hecho un disco de forma independiente y que pronto pueda ver la luz".

Su primer disco contiene 11 canciones el cual se lanzará en septiembre de este año. "Lo hice de forma independiente sin ninguna compañía discográfica".

Kari menciona que estar en el Festival Experimental Querétaro, es toda una experiencia.

"Apliqué en la convocatoria y escogieron mi proyecto para presentarme. Volver a los escenarios después de casi 5 años sin hacerlo me hizo sentir en casa y me recordó lo que realmente me hace feliz. Además gracias al festival conecté con nuevos fans a los cuales les gustó mi música", explicó entusiasmada.

Durante el concierto la lluvia apareció pero como toda una profesional la cantante interpretó 10 canciones, 9 de su autoría, más una canción que escribió Reyli Barba y le obsequió.

Con respecto a sus planes a futuro la estrella comenta que seguirá haciendo y lanzando música. "En definitiva me gustaría promocionar mi disco en un tour por toda la República".

Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro Foto: Cortesía | Ricardo Flores Foto: Cortesía | Ricardo Flores Foto: Cortesía | Ricardo Flores Foto: Cortesía | Ricardo Flores Foto: Cortesía | Ricardo Flores

Finalmente, Kari mencionó que le gustaría ser un referente en México y Latinoamérica para la industria indie del pop en español. "Quiero ser parte de la nueva generación de artistas en México que ayude a crecer y a dar a conocer a más mujeres dentro de la industria".

Gossip Kari, la nueva promesa queretana

UN POCO MÁS DE KARI

Su nombre es Karina Cervantes Jiménez y aunque nació en el Estado de México, gran parte de su vida ha vivido en Querétaro, estado que admira y ama por su cultura, tradición y todo lo bello que hay en la ciudad.

Sus mayores inspiraciones dentro de la música son: Taylor Swift "ha cambiado para bien a toda una industria y le ha dado un mejor camino a miles de mujeres dentro de la industria musical", finalizó.