Las calles me lo han dado todo: Flor Amargo

Enérgica, encantadora con la gente y tocando con dinamismo el piano, se presentó este fin de semana en Tequisquiapan, la cantante Flor Amargo, quien desde la primera interpretación se ganó el aprecio de las personas, algunas de ellas provenientes de otros municipios.

Flor Amargo se define como una artista callejera, un concepto que ha hecho suyo debido a que las calles se lo han dado todo, ahí inició su carrera musical y es una manera de dignificar a todos los artistas.

Gossip “No nos molestan los papeles de campesina o pobre, pero que sean dignos”: Aketzaly Verástegui

“Para mí sería ser malagradecida si no nombro que en las calles es donde aprendí, donde hice todo. Hablar de eso es dignificar al artista urbano, y saber que el escenario es el corazón de cada persona. Ningún escenario es más importante que otro, lo importante es que lo hagas de corazón y eso me enseño las calles. Por eso para mí, dignificar, nombrar y sentirme agradecida de las calles es algo que quiero llevar lo que me quede de vida”.

La gente de Tequisquiapan la recibe con aplausos. Es uno de los personajes más conocidos del país. La gente corea sus canciones y pide sus favoritas. Los niños suben al escenario a bailar y a tomarse la foto. Es un espectáculo al oído y a la vista.

“El show en el escenario va fluyendo. Trato de tener las canciones listas, pero siento mucho la energía del público y con base en eso voy construyendo el show. Nunca debemos renunciar a nuestra esencia por agradar a la gente, porque al final nunca vas a terminar de tener la aprobación de todos”.

DE MONEDA EN MONEDA

Entre las canciones que interpreta relata episodios de su vida. En un inicio explica como hace la combinación de géneros entre la música clásica, el tango y el balcánico (rápidas melodías con inspiración étnica). Cuando baja del escenario, algunas personas se acercan a darle una moneda, que ella agradece de corazón. En eso se basa su disco “De moneda en moneda”, que saldrá el próximo año.

Gossip Hay Hooligans para rato

“El disco se llama así porque volví a empezar mi carrera después de la pandemia, y volví a salir a las calles, y con cada moneda que la gente me da, yo estoy construyendo el disco. También simbolizan las monedas que use en un volado, para tomar la decisión de salir a la calle. Se me hace algo muy bonito que las monedas que me da la gente sirvan para construir un proyecto que tengo en mente, para ayudar a las personas del pueblo, principalmente a las mujeres vulnerables”.

De acuerdo con la compositora, el disco tendrá como género principal su “catártic pop”. Será muy enérgico, con mucho movimiento y contendrá algunos covers como “Naila”, además de algunas canciones de Oaxaca, pero la mayoría de las 12 piezas que planea serán de su autoría.

Para ella es importante comunicar su historia, pues ha sufrido bullying por su forma de hablar, de moverse o hasta por su nombre. Por eso es que propone a los jóvenes que quieren dedicarse a la música, que sean auténticos y que se olviden de la fama.

“Me gustaría decirles que la aprobación más importante viene de uno mismo, al igual que la fe, y que no podemos amar, si no nos amamos antes, así que cualquier arte tiene que empezar por cultivar la conciencia del amor. Hagan arte por corazón. A los que quieren ser músicos que renuncien a agradar, que propongan algo. Si quieres ser famoso, te puedes vender, pero si quieres ser músico, es un estilo de vida, trae mucha recompensa, paz y tranquilidad”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Flor amargo tiene muchas aspiraciones en la música y no solo a nivel nacional, pues se estará presentando el 15 de septiembre en Nueva York, el 29 en Chicago, y el 16 de noviembre en España.

“Muchas gracias a todos los queretanos que me siguen, los quiero y les agradezco su apoyo, que sigamos adelante en el camino de la música, resistiendo, haciendo, creando, transformando. ¡Los amo y viva Querétaro!”.