Queretanos sacan sus pasos prohibidos en “Órale Va (infieles)”

El reguetón sacó a bailar a los queretanos con la segunda edición del evento masivo, “Órale Va (infieles)”. Con la mentalidad de echar relajo hasta que el cuerpo aguante, los asistentes dejaron salir sus pasos prohibidos, bebieron azulitos y se dejaron llevar por la música.

Esta edición especial por el mes del amor invitaba a los asistentes a “perrear por fuera, mientras se lloraba por dentro”. La fiesta arrancó en el Ecocentro Expositor desde las 18:00 horas y pese a que terminaba a las 2:00 horas, si se lo permitían, el público podía seguir bailando.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

“Yo vengo porque me gusta bailar reguetón. Te pone en un ambiente muy chido y relajado, anima cualquier fiesta”, comentó Alejandra, una de las asistentes al evento. Ella venía acompañada de Juan Gabriel, quien también compartía su gusto por el reguetón. Ambos asistieron por Dani Flow y Bellakath, quienes fueron los artistas principales y no se presentarían hasta después de la media noche.

Pese a que el evento tenía artistas ya consolidados dentro de su repertorio, también hubo la apertura a talentos emergentes de sumarse al proyecto y presentar su propuesta, tal como fue el caso de Eitan, el rockstar del género urbano.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

Israel Tellez, conocido artísticamente como ‘Eitan’, es un artista del género urbano que está por lanzar su proyecto musical en las próximas semanas y que obtuvo la oportunidad de presentarse en el evento para dar a conocer su propuesta musical con el público queretano.

Cuando DIARIO DE QUERÉTARO se lo encontró tras bambalinas, recién venía de presentar su set y todavía se encontraba con la adrenalina a mil por mil. “[Fue una experiencia] chingonsísima, el público me recibió a poca madre. Y aunque todavía no he publicado mi EP, apenas lo lanzaré en marzo, la gente recibió las canciones durísimo”, expresó el artista.

Antes de lanzar su proyecto musical, Eitan era el director creativo de artistas como Danna Paola y Mario Bautista; además, era un bailarín de hip hop y breakdance y quedó entre los 12 mejores bailarines del mundo en Las Vegas, tras haber obtenido el primer lugar en el concurso nacional Hip Hop México en 2008.

Su EP contendrá siete canciones que giran entorno al amor y desamor. De momento no cuenta con una fecha fija del lanzamiento, no obstante invita al público a estar pendientes de sus redes sociales (@eitantherockstar en Instagram) para la próxima información de su lanzamiento.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

Además de Eitan, en el escenario del Órale Va se presentó Barbie Chola, Alumix, Rosa Pistola, Yeyo y Dani Flow, Bellakath y DJ Foxy, quienes fueron los artistas responsables de cerrar la velada.